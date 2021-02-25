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Томенко попросит у Мишустина 100 млн рублей на дамбу в Алтайском крае

, ИА "Амител"
На разработку проекта выделили 6,5 млн рублей из краевого бюджета
Виктор Томенко / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Власти Алтайского края обратятся за финансовой помощью для строительства дамбы в Яровом к премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом на видеоселекторном совещании у полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе рассказал губернатор Виктор Томенко.

По его словам, отдельное внимание уделено состоянию дамб на озере Белом в Курьинском районе и озере Большом Яровом. Дамба на озере Белом в нынешнем сезоне полностью готова к пропуску паводковых вод.

Как уточняет пресс-служба краевого правительства, на озере Большом Яровом работы по предотвращению размыва дамбы провели еще в 2019 году: установили железобетонные конструкции. Но с учетом сезонных колебаний уровня воды в озере берегоукрепительные работы планируется продолжить.

Так, на разработку проектно-сметной документации предусмотрено 6,5 млн рублей из краевого бюджета. Конкурс на определение подрядчика уже объявили.

Но само строительство потребует дополнительного вливания средств. Томенко рассчитывает получить их из федерального бюджета.

"Ориентировочно объем расходов составит около 100 млн рублей на весь комплекс работ. Здесь мы просим помощи у федерального правительства", – уточнил глава региона (цитата по ТАСС).

Напомним, новую дамбу также построят в районном центре Краснощеково. Строительство планируют завершить к концу 2022 года.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.02.2021 11:46
- гость -

Попросил бы лучше у Мишустина совести.

25.02.2021 12:07
- гость -

выделят , а опять очередной Овсянников спииионерит денежки себе в картам и вася кот)))

как сидела лебяжка в воде так и сидит, кто им теперь дамбу построит и на что???

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