АЗПИ в ожидании Михаила Мишустина. Фото

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский завод прецизионных изделий ждет в гости премьер-министра Михаила Мишустина, который днем 2 марта прибыл с рабочей поездкой в Барнаул. Предполагается, что предприятие станет второй точкой визита премьера: сначала высокий гость посетит школу № 53.

Как передает корреспондент amic.ru, сотрудники АЗПИ находятся в состоянии "боевой готовности". Правда, ждать встречи с министром им, как и журналистам, придется пару-тройку часов.

Кстати, далеко не все представители СМИ смогут вживую пообщаться со вторым лицом государства. Так, на АЗПИ журналистов собрали в большой комнате с экраном. Через этот экран им предлагают отслеживать визит премьера. К Мишустину допустят только фотокорреспондентов и видеооператоров.