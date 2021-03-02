АЗПИ в ожидании Михаила Мишустина. Фото

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Алтайский завод прецизионных изделий ждет в гости премьер-министра Михаила Мишустина, который днем 2 марта прибыл с рабочей поездкой в Барнаул. Предполагается, что предприятие станет второй точкой визита премьера: сначала высокий гость посетит школу № 53.
Как передает корреспондент amic.ru, сотрудники АЗПИ находятся в состоянии "боевой готовности". Правда, ждать встречи с министром им, как и журналистам, придется пару-тройку часов.
Кстати, далеко не все представители СМИ смогут вживую пообщаться со вторым лицом государства. Так, на АЗПИ журналистов собрали в большой комнате с экраном. Через этот экран им предлагают отслеживать визит премьера. К Мишустину допустят только фотокорреспондентов и видеооператоров.
Комментарии
Кстати, далеко не все представители СМИ смогут вживую пообщаться со вторым лицом государства. Так, на АЗПИ журналистов собрали в большой комнате с экраном. Через этот экран им предлагают отслеживать визит премьера.
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Так а зачем тогда такие траты? По телеку можно было на этого лысого чувака и в москве посмотреть.
Столы накрыты! Банька истоплена! Девчата готовы!
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2.03.2021 14:56
Mestnyi122
Подними простынку выше. У тебя грудь торчит.
2.03.2021 14:58
- гость -
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Выплюнь изо рта ! Как ребёнок - все в рот тащишь!
2.03.2021 14:56
Mestnyi122
Столы накрыты! Банька истоплена! Девчата готовы!
Были мы там в молодости. Что хотел сказать?
Помнится нашего губернатора Попов также водил по местам заранее подготовленным. Там в поликлинику.....Для этих целей даже пациентов разогнали.