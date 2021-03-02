Министры посетили ряд объектов в Барнауле и Новоалтайске в ходе визита Мишустина

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Российские министры посетили целый ряд объектов Барнаула и Новоалтайска в ходе рабочей поездки вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Как пишет пресс-служба правительства Алтайского края, глава Минтруда Антон Котяков приехал в Краевой реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Журавлики". Там он обсудил вопросы развития социальной сферы, труда и занятости Алтайского края, отметив, что, несмотря на пандемию, отрасль в регионе динамично развивается.

Министр промышленности Денис Мантуров посетил Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий, на котором оценил оборудование, осмотрел образцы новых видов продукции и сделал запись в книге почетных гостей. Он отметил

Глава Минэкономразвития Максим Решетников посетил Новоалтайск, где побывал на местном маслосырзаводе и в инновационной компании "Зиас Машинери", которая участвует в нацпроекте "Производительность труда". Предприятие занимается производством изделий из листового металла фасадного назначения и отмечена в национальном рейтинге российских быстрорастущих технологических компаний "ТехУспех-2020".

Также Решетников пообщался с предпринимателями на площадке центра "Мой Бизнес", где министру презентовали "Фабрику процессов", созданную на стыке двух нацпроектов: "Производительность труда" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Министр отметил уникальность опыта площадки, которая оказывает поддержку сразу по двум нацпроектам, и похвалил доступность инструментов.

Замминистра просвещения Андрей Николаев посетил недавно построенную школу № 136 и детские сады № 277 и 280, в которых оценил реализацию нацпроектов "Образование" и "Демография", а также комфортную планировку почти достроенного сада № 280, его цветовую гамму и безопасность.