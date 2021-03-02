2 марта в Алтайский край с официальным визитом прибывает премьер-министр России Михаил Мишустин. Ожидается, что он посетит барнаульскую школу №53, а также встретиться с представителями регионального Союза промышленников на Алтайском заводе прецизионных изделий. Кроме того, у главы кабмина запланированы переговоры с губернатором Виктором Томенко.

Впрочем, инсайдеры говорят, что планы премьера могут поменяться: Мишустин в ходе своего однодневного визита проинспектирует завод "Ротор" и "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий". Также в списке возможных мест — горбольница №5, перепрофилированная под ковидный госпиталь.

Краевая столица начала готовиться к приезду второго лица государства заранее. На территории школы чистили снег, а в классах прошла генеральная уборка (сами педагоги, правда, это не подтверждают). Одновременно на Павловском тракте латали ямы в сильный мороз (но и тут мэрия опровергла связь ремонта с приездом премьера).

Amic.ru вспоминает, кто из глав российского правительства посещал Алтайский край до Михаила Мишустина. Спойлер: один и тот же человек, руководя кабмином, приезжал сюда дважды, а сейчас он — президент страны.

Фрадков и "турне" по заводам

13 апреля 2006 года в Барнаул приехал председатель правительства РФ Михаил Фрадков. В краевой столице он пробыл два дня, в ходе которых посетил завод "Ротор", "Сибэнергомаш", Алтайскую газотурбинную станцию и Алтайский завод прецизионных изделий.

В аэропорту Фрадкова встречали полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин и губернатор Александр Карлин. Местные власти демонстрировали премьеру не самые депрессивные в регионе предприятия. Так, гендиректор "Ротора" Владимир Коновалов заявил, что ничего от визита премьера не ждет — "проблемы завода я решу сам". Показывая Михаилу Фрадкову "конверсионные" мясорубки — гражданскую продукцию завода, он заявил: "Вот это наша последняя разработка. Немного содрали у китайцев, немного у Moulinex..." Премьер, впрочем, корить директора нарушением прав интеллектуальной собственности не стал — тот не просил никакой поддержки, тем более финансовой.

На АЗПИ у премьера деньги просили. Правда, не на высокоточные приборы, а на изготовление гусеничных тракторов марки Т–250. Анатолий Квашнин и Александр Карлин убеждали Михаила Фрадкова выделить в общей сложности 500 млн рублей господдержки для организации производства этого трактора. Премьер пообещал подумать.

Михаил Фрадков после осмотра предприятий сделал предсказуемый вывод: "Темпы роста в регионе недостаточны". Глава правительства сообщил, что краю "нужно заниматься машиностроением, сельским хозяйством, подготовкой кадров, решать социальные вопросы, инфраструктурные проблемы, заниматься энергетикой. Наверное, по каким–то причинам сегодня мы не в состоянии это сделать", — признал Фрадков.

Но, по его оценке, статистические показатели социально-экономического развития края на тот момент несколько улучшились и “меры, которые предпринимаются в последнее время, вселяют некие надежды”.

Владимир Путин и новый кластер

Следующий визит премьер-министра на Алтай относится к лету 2009 года. Тогда главой кабмина был Владимир Путин. В администрации края он провёл антикризисное заседание с участием всех сибирских губернаторов. Также Путин побывал в краевой клинической больнице и осмотрел строительную площадку Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, входящего в медкластер.

"Мы в свое время долго спорили, нужно ли эти высокотехнологичные центры выдвигать на территории. Некоторые ваши коллеги в Москве уверяли меня, что достаточно будет разместить их в Москве и Санкт-Петербурге. Но то, как они заработали, какого уровня специалисты здесь трудятся, говорит о том, что решение было принято правильно", — отметил премьер-министр.

В краевой клинической больнице Путин поинтересовался, какую зарплату получают сотрудники. Как рассказали премьеру, средняя зарплата составляет около 12 тысяч рублей, однако там, где существуют федеральные квоты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, зарплата увеличится в 2-3 раза.

В ходе этого визита Владимир Путин вместе с ветеранами Великой Отечественной войны возложил цветы к барнаульскому Мемориалу Славу. После премьер пообщался с людьми на улице.

Во время той поездки Путин рекомендовал Алтайскому краю обратить особое внимание на сельхозмашиностроение и попросил губернатора Александра Карлина представить в правительство свои соображения по этому поводу. Итог совместной работы — в следующем году в Алтайском крае начал работать кластер аграрного машиностроения.

Другой важнейший итог поездки: Путин фактически дал добро Карлину пойти на новый губернаторский срок. В то время глав регионов не избирали, а назначали. Визит премьера в регионе считали "лакмусовой бумажкой", по которой можно будет судить о шансах Карлина сохранить место губернатора.

Считалось, что если Путин поедет в Рубцовск, где на местном тракторном заводе его ждали рабочие, несколько месяцев не получавшие зарплату и грозившие "вторым Пикалево", значит, Карлин уйдет. Но Путин выбрал губернаторский сценарий, согласившись посмотреть на строящийся медцентр в Барнауле. В ходе совещания Путин почти не критиковал Карлина. Выходные российский премьер провел в Горном Алтае, а затем вернулся в Барнаул, где продолжил общение с губернатором Алтайского края.

Совещание в БЮИ

В феврале 2012 года Путин во второй раз посетил край в качестве премьер-министра. Тогда он провёл в Барнаульском юридическом институте совещание по вопросам реформы МВД. Кроме общение с силовиками, Путин (уже через месяц его изберут президентом на очередной срок) встретился с бизнес-сообществом Алтайского края. На мероприятие пригласили руководителей ведущих предприятий региона.

Открывая мероприятие в БЮИ, Владимир Путин подчеркнул, что речь пойдет не о реформе системы органов внутренних дел, его интересует другой вопрос: социальная сторона офицерской службы.

"Хотел бы узнать, как до вас дошли и доходят решения в социальной сфере, связанные с повышением денежного довольствия. Здесь и ветераны есть, я смотрю, – как дошли до вас решения, связанные с повышением пенсионного обеспечения, с другими социальными выплатами, в том числе по болезни, полученной на службе, по решению жилищных вопросов. С удовольствием отвечу на те вопросы, которые у вас есть", — призвал к диалогу Путин.

Губернатор обратился к премьеру с рядом просьб о строительстве важных инфраструктурных объектов. Александр Карлин отметил, что этот визит позволил решить ряд важнейших вопросов, которые помогут обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие региона. Губернатор попросил Путина помочь с выделением средств из инвестиционного фонда РФ на финансирование затрат на инфраструктуру новых микрорайонов массового жилищного строительства в Барнауле и Бийске. Кроме того, Александр Карлин поставил вопрос о включении в ФЦП развития инфраструктуры проекта строительства обводной дороги вокруг Барнаула. Глава региона сообщил, что Владимир Путин также поддержал его позицию по инфраструктурному обустройству конденсационной электрической станции (КЭС), которая будет построена на базе Мунайского угольного месторождения.

На колени перед Медведевым

Последний визит премьера в Алтайский край произошел относительно недавно: на тот момент глава кабмина Дмитрий Медведев находился с рабочим визитом в регионе 12-13 ноября 2019 года. Добирался Медведев к нам сначала на самолете до Новосибирска. Потом три часа на поезде по алтайским степям. С представителями РЖД он обсудил возможный запуск скоростного поезда "Ласточка" из Барнаула в Новосибирск. Прибыл председатель правительства в Барнаул поздно вечером 12 ноября. В этот день из-за сильнейшего снегопада город стоял в пробках. Приезд министра только усугубил ситуацию. Вечером Медведев провел часовую встречу с Виктором Томенко и остался ночевать в гостинице "Обь".

На следующий день второе лицо государства отправился в село Санниково, где провел заседание по развитию сельских территорий в стране. Село готовилось к приезду гостей, как к Олимпиаде. Даже стригли газон во время снегопада. Сначала бывший премьер пообщался с девушкой, случайно гуляющей с ребенком на детской площадке рядом с ДК, где проходило заседание. Выяснив у нее, что в селе все хорошо, Медведев отправился на совещание, но ему кинулась в ноги женщина и попросила решить проблему отсутствия горячей воды в многоквартирном доме. Медведев дал задание разобраться в проблеме губернатору Виктору Томенко, который заглянул к женщине уже через несколько часов. Самолет с Медведевым еще не успел взлететь в небо из барнаульского аэропорта, а правоохранительные органы уже заинтересовались, почему в Санниково не работает котельная. На следующий день Виктор Томенко принял решение ее отремонтировать.

Случай с женщиной стал самым ярким моментом после визита Медведева. На этом фоне никто не запомнил, что краю пообещали деньги на модернизацию аэропорта, забрать трассу в федеральную собственность, а также вообще помочь преодолеть бедность.