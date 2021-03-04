Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина попросил помочь с решением нескольких проблем. В их число вошло расширение Чуйского тракта, ускоренная реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) Барнаульского аэропорта, строительство нового хирургического корпуса для онкологического центра, а также возведение дамбы в Краснощековском районе. О закрытой части своего диалога с главой федерального правительства Томенко рассказал 4 марта на встрече с журналистами.

Свет в конце тоннеля

В первую очередь губернатор попросил содействия у Михаила Мишустина с формированием "дорожной карты" Чуйского тракта до 2030 года. Речь идет о дальнейшей реконструкции и развитии автомагистрали. Приоритет – расширение дороги до четырех полос на всем ее протяжении. На эти цели может понадобиться до 50 млрд рублей.

В настоящее время 52 км Чуйского тракта, проходящих по территории края, являются четырехполосными, а вот более 260 км – нет. "Планы у Росавтодора по ее реконструкции есть, но они среднесрочные, и хотелось бы видеть свет в конце тоннеля, – прокомментировал свою просьбу Томенко. – Будем работать, чтобы дорожная карта появилась и темпы работ на тракте ускорились. Объект федеральный, но для края это очень важный вопрос".

Кстати, Михаил Мишустин имел возможность лично познакомиться с Чуйским трактом. 2 марта после окончания визита в Алтайский край предполагалось, что премьер вылетит из Барнаула в Горно-Алтайск. Однако республиканский аэропорт из-за непогоды был закрыт. Поэтому было принято решение добираться до соседнего региона на автомобилях.

Устаревшая ВПП

Вторая просьба, с которой Томенко обратился к премьеру, касалась реконструкции ВПП в Барнаульском аэропорту. По планам, это должно произойти в 2025 году, однако губернатор попросил по возможности сдвинуть сроки. В противном случае может произойти так, что местный аэропорт не сможет принимать некоторые виды самолетов из-за неудовлетворительного состояния ВПП. В планах – проектирование новой полосы и ее строительство в ближайшие годы. На все мероприятия может потребоваться до 10 млрд рублей. Последний капитальный ремонт полосы проводился в 1997 году.

Новые операционные для онкоцентра

Следующая инициатива, с которой ознакомили Михаила Мишустина, это строительство отдельного хирургического корпуса для краевого онкодиспансера. Цена вопроса – от 3,5 до 4 млрд рублей. Сейчас операции проводят в здании, построенном еще в 1969 году. На возведение может уйти не менее трех лет.

Дамбы за полмиллиарда

Заключительная просьба, с которой Виктор Томенко обратился к главе правительства РФ, касается возведения комплекса дамб в Краснощековском районе. Их стоимость оценивается в 500 млн рублей. Защиту от паводка могут получить примерно 1500 человек, проживающих в этой местности. В случае если федеральное правительство одобрит предложение края, к строительству фортификационных сооружений могут приступить в 2022 или в 2023 году.

Пока известно о реакции премьер-министра на одно из предложений, озвученных губернатором. По словам Томенко, Мишустин поддержал инициативу региона по созданию дорожной карты Чуйского тракта. В дальнейшем премьер может дать отдельные поручения по итогам рабочей поездки в Алтайский край.