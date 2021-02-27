Ждем Мишустина? В Барнауле заметили борт управления делами президента

Борт специального летного отряда "Россия" управления делами президента России сфотографировали в международном аэропорту Барнаула.

Снимок опубликовал Telegram-канал "Барнаульский нытик". По его информации, воздушное судно приземлилось еще в четверг, 25 февраля.

Напомним, что информация о возможном приезде Михаила Мишустина появилась 16 февраля. Ранее премьер посетил регионы из списка наиболее бедных, в которых действуют индивидуальные программы социально-экономического развития – Калмыкию, Карелию и Адыгею, дав ряд поручений по итогу поездок.

Предположительно, премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Алтайский край, чтобы оценить реализацию нацпроектов и изучить ситуацию в здравоохранении. Высокопоставленный чиновник приедет, ориентировочно, 2 марта.