В Барнауле перед приездом Мишустина принялись ремонтировать дороги

На Павловском тракте в Барнауле накануне начали ремонтировать дороги в 20-градусный мороз. Очевидцы в сообществе Barnaul 22 полагают, что происходящее связано с грядущим визитом председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Павловский тракт практически зажил новой жизнью. По всей дороге сегодня в -20 делали ямочный ремонт. В городе также зачем-то начали подкрашивать столбы и дорожные знаки. Спасибо москвичам за то, что делаете нашу жизнь лучше", – говорится в сообщении.

Напомним, в Барнауле премьер-министра ждут во вторник, 2 марта. Михаил Мишустин может посетить школу № 53, а также встретиться с членами Союза промышленников Алтая на одном из крупных предприятий города. Вероятно, это будет Алтайский завод прецизионных изделий.

Ранее в международном аэропорту Барнаула заметили борт специального летного отряда "Россия" управления делами президента. Отмечалось, что самолет приземлился в краевом центре 25 февраля.