В Барнауле перед приездом Мишустина принялись ремонтировать дороги

На Павловском тракте в Барнауле накануне начали ремонтировать дороги в 20-градусный мороз. Очевидцы в сообществе Barnaul 22 полагают, что происходящее связано с грядущим визитом председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
"Павловский тракт практически зажил новой жизнью. По всей дороге сегодня в -20 делали ямочный ремонт. В городе также зачем-то начали подкрашивать столбы и дорожные знаки. Спасибо москвичам за то, что делаете нашу жизнь лучше", – говорится в сообщении.
Напомним, в Барнауле премьер-министра ждут во вторник, 2 марта. Михаил Мишустин может посетить школу № 53, а также встретиться с членами Союза промышленников Алтая на одном из крупных предприятий города. Вероятно, это будет Алтайский завод прецизионных изделий.
Ранее в международном аэропорту Барнаула заметили борт специального летного отряда "Россия" управления делами президента. Отмечалось, что самолет приземлился в краевом центре 25 февраля.
Комментарии
Снега побольше бы навалило
По краю, по краю его на телеге с деревянными колесами провести!, а так на Лэндах Пролетят и не хаметит всей прелести....
Дороги наконец чистят как надо, а не сгребают к краю проезжей части. Наверно надо ежемесячно приезжать из Москвы, чтобы местные чинуши работали.
Позорники
Они не позорники, они очковтиратели!, дело Потемкина не умрет никогда!!!
Блин вот они бы просто по стране катались постоянно, эффекта было бы в разы больше чем от того что они сейчас делают
Подлецы
Интересно, градоначальники осознают, что подобными действиями опускают свой авторитет ниже самого грязного дна?
Вот если-бы они просто постоянно по стране катались, вместо того чем сейчас занимаются. Эффект для граждан был бы гораздо ощутимее
Эту страну погубит показуха.
Блин вот они бы просто по стране катались постоянно, эффекта было бы в разы больше чем от того что они сейчас делают.
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Они и до пандемии не особо ездили по стране, а сейчас и подавно.
Позорище. Ради чинуши который приехал и уехал пыхтят подлецы. А ради людей которые здесь живут, о якобы важности которых они твердят, нифига. Тьфу мерзость.
А вы в доме не прибираетесь перед приходом гостей?
Ремонт точно не делаю
А вы в доме не прибираетесь перед приходом гостей?
Ну ежели вы чистоту постоянно в доме поддерживаете, то пару раз тряпкой махнуть - не уборка, а ежели вы аки поросенок в хлеву живете - то да - надо убираться. Хотя бы ради гостей, раз вы привыкли свинотой жить
сегодня всю ночь чистили ленинский пр.
сегодня всю ночь чистили ленинский пр. и свозили снег в ближайшие дворы под покровом темноты
Тут не так давно весь город в снегу был, так в мэрии горожанам ответили, что его физически убрать не возможно, дожидайтесь весны. А для какого-то хрена из москвы можно и асфальт зимой делать.
28.02.2021 13:36
Гость
Чтобы во вред дому и домочадцам точно нет. Какие дороги в -20? Все разлезется уже весной, деньги на ветер и еще большие ямы. Если продолжить аналогию , то представляю чтобы сказала жена если бы я что то не чинил , а к приходу друга втридорога, наспех сделал)
28.02.2021 13:45
Пионер
Ну ежели вы чистоту постоянно в доме поддерживаете, то пару раз тряпкой махнуть - не уборка.
Чтобы дома была идеальная чистота, нужно жить в одиночестве, с постоянно закрытыми окнами и никуда не ходить, или с тряпкой в руке.
А компетентные органы заметят траты бюджетных средств на работы в нарушение всех технологий и стандартов?
Ямы на дороге могли бы просто водой на ночь залить
У нас в центре и до приезда всегда чистили, что уж зря то
Мишустину наверное невдомёк ,что он приезжает в самый отсталый регион России! Где предыдущему Премьеру России падали в ноги женщина инвалид с просьбой помочь решить проблему от нищеты у которой не решалось 25 лет !А грозная охрана и отряд чиновников были просто в ужасе ! Как так можно что простая женщина гражданка РФ обратилась к Премьеру напрямик !
Тут где-то полгода назад писали, что Барнаульские чиновники заняли третье место в России по уровню зарплат.
Уступили госслужащие краевого центра только коллегам из обеих столиц.
Раз зарплата Барнаульских чиновников почти на уровне Москвы и Санкт-Петербурга, значит работают отлично, жизнь народа в крае замечательная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!