Воскресенье, 28 Февраль, 15:16

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,44
€ 90,37
-9°


4234720 +0
Обь
-16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

В Барнауле перед приездом Мишустина принялись ремонтировать дороги

, ИА "Амител"
Ожидается, что премьер-министр посетит краевой центр 2 марта
Фото: vk.com/barneos22

Фото: vk.com/barneos22

На Павловском тракте в Барнауле накануне начали ремонтировать дороги в 20-градусный мороз. Очевидцы в сообществе Barnaul 22 полагают, что происходящее связано с грядущим визитом председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Павловский тракт практически зажил новой жизнью. По всей дороге сегодня в -20 делали ямочный ремонт. В городе также зачем-то начали подкрашивать столбы и дорожные знаки. Спасибо москвичам за то, что делаете нашу жизнь лучше", – говорится в сообщении.

Напомним, в Барнауле премьер-министра ждут во вторник, 2 марта. Михаил Мишустин может посетить школу № 53, а также встретиться с членами Союза промышленников Алтая на одном из крупных предприятий города. Вероятно, это будет Алтайский завод прецизионных изделий.

Ранее в международном аэропорту Барнаула заметили борт специального летного отряда "Россия" управления делами президента. Отмечалось, что самолет приземлился в краевом центре 25 февраля.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.02.2021 12:18
Вано

Снега побольше бы навалило

28.02.2021 12:21
Медведь-шатун

По краю, по краю его на телеге с деревянными колесами провести!, а так на Лэндах Пролетят и не хаметит всей прелести....

28.02.2021 12:27
гость

Дороги наконец чистят как надо, а не сгребают к краю проезжей части. Наверно надо ежемесячно приезжать из Москвы, чтобы местные чинуши работали.

28.02.2021 12:31
Горожанин

Позорники

28.02.2021 12:38
Медведь-шатун

Они не позорники, они очковтиратели!, дело Потемкина не умрет никогда!!!

28.02.2021 12:50
- гость -

Блин вот они бы просто по стране катались постоянно, эффекта было бы в разы больше чем от того что они сейчас делают

28.02.2021 12:52
- гость -

Подлецы

28.02.2021 12:53
Чучмек

Интересно, градоначальники осознают, что подобными действиями опускают свой авторитет ниже самого грязного дна?

28.02.2021 12:53
- гость -

Вот если-бы они просто постоянно по стране катались, вместо того чем сейчас занимаются. Эффект для граждан был бы гораздо ощутимее

28.02.2021 12:57
- гость -

Эту страну погубит показуха.

28.02.2021 13:01
- гость -

Блин вот они бы просто по стране катались постоянно, эффекта было бы в разы больше чем от того что они сейчас делают.
_______________________

Они и до пандемии не особо ездили по стране, а сейчас и подавно.

28.02.2021 13:15
9

Позорище. Ради чинуши который приехал и уехал пыхтят подлецы. А ради людей которые здесь живут, о якобы важности которых они твердят, нифига. Тьфу мерзость.

28.02.2021 13:36
Гость

А вы в доме не прибираетесь перед приходом гостей?

28.02.2021 13:42
Гость

Ремонт точно не делаю

28.02.2021 13:45
Пионер

А вы в доме не прибираетесь перед приходом гостей?

Ну ежели вы чистоту постоянно в доме поддерживаете, то пару раз тряпкой махнуть - не уборка, а ежели вы аки поросенок в хлеву живете - то да - надо убираться. Хотя бы ради гостей, раз вы привыкли свинотой жить

28.02.2021 14:11
- гость -

сегодня всю ночь чистили ленинский пр.

28.02.2021 14:12
- гость -

сегодня всю ночь чистили ленинский пр. и свозили снег в ближайшие дворы под покровом темноты

28.02.2021 14:23
- гость -

Тут не так давно весь город в снегу был, так в мэрии горожанам ответили, что его физически убрать не возможно, дожидайтесь весны. А для какого-то хрена из москвы можно и асфальт зимой делать.

28.02.2021 14:32
- гость -

28.02.2021 13:36
Гость
Чтобы во вред дому и домочадцам точно нет. Какие дороги в -20? Все разлезется уже весной, деньги на ветер и еще большие ямы. Если продолжить аналогию , то представляю чтобы сказала жена если бы я что то не чинил , а к приходу друга втридорога, наспех сделал)

28.02.2021 14:41
- гость -

28.02.2021 13:45
Пионер
Ну ежели вы чистоту постоянно в доме поддерживаете, то пару раз тряпкой махнуть - не уборка.

Чтобы дома была идеальная чистота, нужно жить в одиночестве, с постоянно закрытыми окнами и никуда не ходить, или с тряпкой в руке.

28.02.2021 14:47
- гость -

А компетентные органы заметят траты бюджетных средств на работы в нарушение всех технологий и стандартов?

28.02.2021 14:54
Чучмек

Ямы на дороге могли бы просто водой на ночь залить

28.02.2021 15:00
Гость

У нас в центре и до приезда всегда чистили, что уж зря то

28.02.2021 15:01
гость

Мишустину наверное невдомёк ,что он приезжает в самый отсталый регион России! Где предыдущему Премьеру России падали в ноги женщина инвалид с просьбой помочь решить проблему от нищеты у которой не решалось 25 лет !А грозная охрана и отряд чиновников были просто в ужасе ! Как так можно что простая женщина гражданка РФ обратилась к Премьеру напрямик !

28.02.2021 15:13
- гость -

Тут где-то полгода назад писали, что Барнаульские чиновники заняли третье место в России по уровню зарплат.
Уступили госслужащие краевого центра только коллегам из обеих столиц.

Раз зарплата Барнаульских чиновников почти на уровне Москвы и Санкт-Петербурга, значит работают отлично, жизнь народа в крае замечательная!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
14:53
Вячеслав Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов 2
14:20
На летний отдых детей в Алтайском крае выделили более 164 млн рублей 5
13:47
Родителям объяснили, как стричь ногти младенцу 1
13:15
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Барнауле 3
12:43
Зарплаты россиян предложили считать по-новому 11
12:15
В Барнауле перед приездом Мишустина принялись ремонтировать дороги 25
11:44
Юрист напомнил, какие данные нельзя сообщать представителю банка 1
11:11
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 1
10:39
15 случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки 0
10:11
13,3 млрд рублей направили на обновление алтайских дорог и мостов в 2020 году 2
09:40
Высокий уровень антител назвали не показателем защиты от коронавируса 0
09:05
Перекрытый воздух: больные муковисцидозом не могут добиться качественного лечения 7
08:37
Росгидромет дал прогноз погоды на март в Алтайском крае 8
08:10
Алтайская лыжница вошла в десятку лучших на Чемпионате мира 11
07:39
Ученые назвали опасность диеты с высоким уровнем фруктозы 0
07:03
Зима, пока! Двадцать потрясающих снежных снимков 9
06:37
Когда начнется Масленица в 2021 году и как ее отмечают? 0
06:04
Тепло и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 февраля 4
23:45
Такой день. Рост зарплат алтайских учителей и падение числа коек для больных ковидом 3
22:49
Пьяный водитель Gelandewagen совершил три ДТП и попытался скрыться 21
21:41
Жительница Алтая отдала 13 тысяч рублей, чтобы сделать сына инвалидом 2
20:39
"Ходил по гей-клубам". Первая семья трансгендеров в России распалась 3
19:49
Жителей Алтайского края предупреждают о снеге с дождем и заносах 0
19:15
Алтайский студент вышел в финал конкурса "Учитель будущего" 1
18:48
В Сибири поезд сбил девочку, гулявшую с пьяным отцом. Видео 0
18:16
Министр образования Алтайского края назвал среднюю зарплату учителей 22
17:43
Алтайский магазин выплатит 150 тысяч рублей за продажу сигарет ребенку 9
17:13
Министр спорта Алтайского края празднует юбилей 6
16:47
Ждем Мишустина? В Барнауле заметили борт управления делами президента 10
16:21
Подозреваемых во взятках задержали с привлечением алтайского ОМОНа и авиации 13
15:46
Алтайские баскетболисты поборются за победу в Суперлиге-2 2
15:12
Менее 12 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
14:36
14-летний подросток пропал в Алтайском крае 1
14:09
В Алтайском крае падает число свободных коек для больных ковидом 7
13:39
Дочь Пескова раскритиковала власти после поездки на Алтай 43
13:12
25 человек заразились коронавирусом в Горном Алтае за сутки 0
12:38
Жителям Алтайского края подарят значки после вакцинации 22
12:04
Двухдневная магнитная буря накроет Землю в марте 0
11:30
Житель Алтайского края в горящей одежде забежал в "Останкино" 27
11:00
16 человек умерли после вакцинации от коронавируса в Швейцарии 13
10:44
2316 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 0
10:03
Снежное лицо и прыжок Ван Дамма: 10 идей, как весело провести уходящую зиму 0
09:33
38-летнего единоросса выдвинули на пост спикера Госсобрания 10
09:05
Веганы с рождения: как живут в Алтайском крае люди с диагнозом "фенилкетонурия" 0
08:31
Память солдат 6-й роты почтят в Барнауле 25
08:02
Диетолог дала рекомендации по здоровому питанию на Масленицу 1
07:30
Ночной футбол, новинки кино и музыкальный вечер. Как провести последние выходные этой зимы 0
07:03
"Сколько будем это терпеть?" Жириновский выступил за отлов и усыпление бродячих собак 34
06:32
Съедобные скульптуры. Кондитер изготавливает невероятно реалистичные торты 2
06:02
До -23 и почти без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 27 февраля 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.