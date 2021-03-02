Стало известно, кто из министров может прилететь в Барнаул вместе с Михаилом Мишустиным

Стало известно, кто может посетить Алтайский край 2 марта вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По некоторым данным, в регион прилетят несколько высокопоставленных чиновников.

Как сообщает Telegram-канал "Барнаул.фм", вместе с премьером прилетят министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпросвета РФ Сергей Кравцов, министр промышленности Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Напомним, что информация о возможном приезде Михаила Мишустина появилась 16 февраля. Ранее премьер посетил регионы из списка наиболее бедных, в которых действуют индивидуальные программы социально-экономического развития – Калмыкию, Карелию и Адыгею, дав ряд поручений по итогу поездок.

Предположительно, Мишустин посетит барнаульскую школу № 53, Алтайский завод прецизионных изделий и встретится с губернатором Виктором Томенко.