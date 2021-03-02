Стало известно, кто из министров может прилететь в Барнаул вместе с Михаилом Мишустиным

Стало известно, кто может посетить Алтайский край 2 марта вместе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. По некоторым данным, в регион прилетят несколько высокопоставленных чиновников.
Как сообщает Telegram-канал "Барнаул.фм", вместе с премьером прилетят министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпросвета РФ Сергей Кравцов, министр промышленности Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.
Напомним, что информация о возможном приезде Михаила Мишустина появилась 16 февраля. Ранее премьер посетил регионы из списка наиболее бедных, в которых действуют индивидуальные программы социально-экономического развития – Калмыкию, Карелию и Адыгею, дав ряд поручений по итогу поездок.
Предположительно, Мишустин посетит барнаульскую школу № 53, Алтайский завод прецизионных изделий и встретится с губернатором Виктором Томенко.
Комментарии
и все с пресс-секретаршами? Горный вздрогнет
Да.... в Горный Алтай едут. По пути и в Барнаул заглянут
В школах, в которые он планирует заглянуть, так хорошо кормить стали, дети из-за еды в школу хотят. Теперь всегда так кормить будут?
2.03.2021 10:45
гость
А вы своих детей дома не кормите?)
Кто теперь в ноги падать будет?
А Путина Мишустин на днюху не пригласил???
2.03.2021 10:52
- гость -
А вы своих детей дома не кормите?)
Когда ваш ребенок в школе, как вы его кормите дома? Прибегает на перемене? Или накармливаете утром на весь день?
2.03.2021 11:00
гость
Бросьте кривляться. Перед уходом в школу ребенок кушает, приходит из школы - опять кушает. В школе он находится не более 6 часов подряд.
Как же надо относиться к своему ребенку, чтобы он в школу хотел пойти поесть....
2.03.2021 11:04
- гость -
Бросьте бредить. Ребенок который кушает раз в 6 часов может поиметь проблемы, проконсультируйтесь с врачом, вам расскажут, что кушать лучше небольшими порциями 5-6 раз в день, каждые 3 часа, чем накармливать ребенка на 6 часов, как хрюшку.
Как же надо относиться к своему ребенку, чтобы он в школе думал не об уроках, а как быстрей побежать домой, чтобы покушать
2.03.2021 11:17
гость
Так их в школе и так кормят) А еще там буфет имеется. Для перекуса вполне сойдёт.
Давайте вернемся к вашему пассажу, что ваш ребенок хочет в школу, чтобы поесть) Это по вашему не бред? Он не учебы ради туда хочет, не для общения с друзьями/одноклассниками, а чтобы поесть)
Вы понимаете, что вы сами расписываетесь в своем жестоком отношении к своему же ребенку? Вас родительских прав лишать надо.
И вдогонку вопрос: чем же вашего ребенка стали кормить в школе? Из мишленовского ресторана привозят? Или камчатскими крабами и килограммами икры пичкают?
Из мишленовского ресторана привозят? Или камчатскими крабами и килограммами икры пичкают?
А фантазия-то слабовата.
2.03.2021 11:29
Гость
Так сам удиви)
2.03.2021 11:24
- гость -
Так их в школе и так кормят
Так вы сами себе противоречите. То ваш ребенок не ест в школе, то ест. Вы определитесь. Если вы запрещаете ему в школе есть, вас родительских прав надо лишать. А из какого ресторана привозят, я не знаю, это мне знакомый рассказал. Но еда, говорит, вкусная. Про то, что идет в школу чтобы покушать это, конечно, доля шутки, но это же ребенок, вполне возможно, что ребенку кушать может нравится больше, чем на уроке сидеть. В любом случае, если в школе хорошо кормят, это же хорошо
КУШАЕТ!!! ПОКУШАЕТ!! Где такого нахватались....
2.03.2021 11:36
гость
Понятно)
"доля шутки", "один знакомый рассказал"....
Съехали с темы)
Да и цель у вас была понятная - накинуть на вентилятор. Мол до Мишустина не кормили, а щас даже кормить стали. Снег до приезда премьера никто не убирал, а щас прямо начали...
Дешёвенькие у вас набросы.
2.03.2021 11:43
Злая гостья
КУШАЕТ!!! ПОКУШАЕТ!! Где такого нахватались....
в отношении детей глагол кушать применяется вполне
2.03.2021 11:59
- гость -
Снег до приезда премьера никто не убирал, а щас прямо начали...
Понятно)
"снег", "мишустин"....
Съехали с темы)
Опять бредите, я понятия не имею, кто когда убирал снег, сегодня сказали про хорошую еду в школе, я написал пост. В чем проблема, если это правда? В этой школе и до Мишустина кормили более менее, а сейчас стало еще лучше. Вопрос был - останется также? А у вас цель понятная - накинуть на вентилятор про снег, там может про суть вопроса забудут
Дешёвенькие у вас набросы
Ждем барина, он рассудит,если с пьяных глаз что то разглядеть захочет....