"Это фейк". В школе № 53 опровергли слухи о масштабной подготовке к приезду Мишустина

Информация о том, что в барнаульской школе № 53 отменили продленку и перевели часть учеников на дистант из-за приезда Михаила Мишустина, не соответствует действительности, рассказали amic.ru в образовательном учреждении.

"Я поняла, о какой информации идет речь. Это фейк в чистом виде", – ответила корреспонденту amic.ru завуч школы № 53.

О том, что из-за визита премьер-министра в школе проводили генеральную уборку силами родителей и отменили часть очных занятий, ранее писал Telegram-канал "Алтайские крайности".

"Сегодня сокращенная продленка до 15:00, а завтра и вовсе ее не будет, школу зачищают от лишних детей. Более того, забирать детей придется не из самой школы, их поведут на последнем уроке на какую-то "экскурсию". Хорошо, что на дистант не перевели из-за этого Мишустина, а то в пятницу грозились, что могут", – опубликовал канал анонимное сообщение из школы № 53.

Позднее "Алтайские крайности" уточнили, что часть школы все-таки перевели на дистант. Завуч образовательного учреждения объяснила, что это тоже неправда. По ее словам, "все школьники продолжают учиться в полном объеме".

Премьер-министра России Михаила Мишустина ждут в Барнауле во вторник, 2 марта, с официальным визитом. Предполагается, что глава кабмина посетит в том числе и школу № 53. Ранее очевидцы заметили на территории учреждения небывалое количество снегоуборочной техники.

Кроме того, Мишустин может провести встречу с членами Союза промышленников Алтая на одном из крупных предприятий города. Скорее всего, это будет Алтайский завод прецизионных изделий.

Напомним, в воскресенье, 28 февраля, паблик Barnaul 22 сообщил, что на Павловском тракте начали ремонтировать дороги в 20-градусный мороз. В мэрии Барнаула позднее пояснили, что работы с приездом Мишустина никак не связаны.