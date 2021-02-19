Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Алтайский край, чтобы оценить реализацию нацпроектов и изучить ситуацию в здравоохранении. Высокопоставленный чиновник приедет, ориентировочно, 2 марта.

Как рассказал источник "Политсибру", с одной стороны, Мишустин собирается проверить обстановку в крае, а с другой – посмотреть, чем еще федеральный центр может помочь региону.

Также у премьер-министра могут возникнуть вопросы по программе "Комфортная городская среда" в Бийске, где в 2020 году не успели вовремя сдать объекты.

Напомним, что информация о возможном приезде Михаила Мишустина появилась 16 февраля. Ранее премьер посетил регионы из списка наиболее бедных, в которых действуют индивидуальные программы социально-экономического развития – Калмыкию, Карелию и Адыгею, дав ряд поручений по итогу поездок.

В Бийске в 2020 году по программе "Комфортная городская среда" успели полностью благоустроить только 27 из 78 дворов. Сам конкурс с ценой контракта свыше 100 млн рублей выиграла томская фирма "Стройкомплект".

Однако техники и персонала у генподрядчика не оказалось, этот вопрос помогала решать администрация города. В результате к ремонту восьми дворов в наукограде даже не приступили.

После этого на ноябрьском заседании гордумы Бийска мэру Александру Студеникину предложили уйти в отставку. Тогда самым обсуждаемым вопросом сессии стал срыв программы "Городская среда" из-за подрядчика, который не успел благоустроить городские дворы до наступления зимы.

Позднее начальник управления ЖКХ Бийска Ксения Потехина покинула свой пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности стал Алексей Борин, который через некоторое время тоже ушел с должности.