Глава Алтайского края Виктор Томенко встретился с министром труда России Антоном Котяковым

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона во вторник, 2 марта.
Отмечается, что в рамках встречи Виктор Томенко рассказал об основных итогах 2020 года в Алтайском крае и поблагодарил правительство за серьезную поддержку в период пандемии. Кроме того, политики обсудили реализацию программы индивидуального развития региона.
Министр Котяков обратил внимание на обильные осадки в крае в начале весны. При этом губернатор заверил, что в этом сезоне со снегом справляться немного легче, чем в прошлом, когда активные снегопады начались уже в ноябре, и регион "всю зиму преодолевал последствия".
"В этом году мы лучше подготовились. У нас, в частности по индивидуальной программе экономического развития, предусмотрено на приобретение дорожной техники, в том числе снегоуборочной, 500 миллионов. На 300 миллионов техники в этом году мы уже купили. Сегодня она вся на дорогах Барнаула и края работает. Это хорошее подспорье", – подчеркнул Виктор Томенко.
Кроме того, Антон Котяков поинтересовался у губернатора перспективами экономического развития региона. Виктор Томенко отметил, что промышленность и машиностроение, в том числе сельскохозяйственное, – "это наше будущее, наши перспективы".
"Но будет неправильным, если мы не продолжим использовать наши настоящие преимущества. Это сельское хозяйство, переработка, туризм. В этих отраслях по ряду направлений мы уже первые в стране", – сказал глава региона.
Напомним, 2 марта в Алтайский край с официальным визитом прибывает председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вместе с ним регион посетят и ряд высокопоставленных чиновников, среди которых, помимо министра труда Антона Котякова, глава Минпросвета РФ Сергей Кравцов, министр промышленности Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также министр финансов Антон Силуанов.
Комментарии
мдя
Министр Котяков обратил внимание на обильные осадки в крае в начале весны. При этом губернатор заверил, что в этом сезоне со снегом справляться немного легче, чем в прошлом, когда активные снегопады начались уже в ноябре, и регион "всю зиму преодолевал последствия".
что министру прям по профилю, что второй "сдался" сразу что работать не умеют и повезло с погодой, скоро растает. а то как в прошлом году всю зиму бы рылись
Это сельское хозяйство, переработка, туризм. В этих отраслях по ряду направлений мы уже первые в стране", – сказал глава региона.
первые с конца?
где мы первые пусть скажет, только и в абсолютных и относительных показателях, да в сравнении хотя бы с соседними регионами
Про нашу промышленность поговорите. И про оценку рисков ,как способ заработка отдельных фирм на том, что в 70е годы еще придумано. Правильно, СОУТ то все сделали, а деньги надо.
Напомним, 2 марта в Алтайский край с официальным визитом прибывает председатель правительства РФ Михаил Мишустин
ну да, завтра у него 55 в Горном....
Михаил Мишустин скажите пожалуйста когда ворье сядет , а другие не будут свою бородки рекламировать а будут делом заниматься? а людям хоть немного станет жить получше? верю что вы строгий управленец ! решите пожалуйста наши проблемы в крае людям жить очень тяжело!
Анто́н Оле́гович Котяко́в (род. 15 августа 1980, Куйбышев, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель, экономист. Министр труда и социальной защиты Российской Федерации с 21 января 2020 года[1][2]. Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса. Заместитель министра финансов Российской Федерации (2017—2020)[3].
Содержание
1 Биография
2 Награды
3 Классный чин
4 Семья
5 Примечания
6 Ссылки
Биография[править | править код]
Родился 15 августа 1980 года в городе Куйбышев (ныне город Самара).
С августа 2001 по август 2005 года работал в департаменте управления финансами администрации Самарской области, пройдя путь от ведущего специалиста до консультанта.
В 2002 году с отличием окончил Самарскую государственную экономическую академию, по специальности «Экономическая теория», специализация «Теория и организация рынка ценных бумаг».
В 2005 году окончил аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рынок российских субфедеральных долговых ценных бумаг: становление и развитие», ему была присуждена учёная степень кандидата экономических наук.
С августа 2005 года по июль 2007 года работал начальником отдела Министерства управления финансами Самарской области, после чего был назначен руководителем департамента исполнения областного бюджета и отчётности Министерства управления финансами Самарской области, в должности которого проработал до апреля 2012 года.
В 2011 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «административное и финансовое право».
С апреля 2012 года по март 2014 года работал в Федеральном казначействе в должности начальника управления совершенствования функциональной деятельности.
В марте 2014 года перешёл на работу в Правительство Московской области. До января 2017 года он занимал пост министра финансов Московской области, после чего возглавил объединённое министерство экономики и финансов Московской области.
C мая 2017 года по январь 2020