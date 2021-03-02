Глава Алтайского края Виктор Томенко встретился с министром труда России Антоном Котяковым

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с министром труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона во вторник, 2 марта.

Отмечается, что в рамках встречи Виктор Томенко рассказал об основных итогах 2020 года в Алтайском крае и поблагодарил правительство за серьезную поддержку в период пандемии. Кроме того, политики обсудили реализацию программы индивидуального развития региона.

Министр Котяков обратил внимание на обильные осадки в крае в начале весны. При этом губернатор заверил, что в этом сезоне со снегом справляться немного легче, чем в прошлом, когда активные снегопады начались уже в ноябре, и регион "всю зиму преодолевал последствия".

"В этом году мы лучше подготовились. У нас, в частности по индивидуальной программе экономического развития, предусмотрено на приобретение дорожной техники, в том числе снегоуборочной, 500 миллионов. На 300 миллионов техники в этом году мы уже купили. Сегодня она вся на дорогах Барнаула и края работает. Это хорошее подспорье", – подчеркнул Виктор Томенко.

Кроме того, Антон Котяков поинтересовался у губернатора перспективами экономического развития региона. Виктор Томенко отметил, что промышленность и машиностроение, в том числе сельскохозяйственное, – "это наше будущее, наши перспективы".

"Но будет неправильным, если мы не продолжим использовать наши настоящие преимущества. Это сельское хозяйство, переработка, туризм. В этих отраслях по ряду направлений мы уже первые в стране", – сказал глава региона.

Напомним, 2 марта в Алтайский край с официальным визитом прибывает председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вместе с ним регион посетят и ряд высокопоставленных чиновников, среди которых, помимо министра труда Антона Котякова, глава Минпросвета РФ Сергей Кравцов, министр промышленности Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также министр финансов Антон Силуанов.