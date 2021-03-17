СМИ: власти Алтайского края потратили более 1 млн рублей на визит Михаила Мишустина

Правительство Алтайского края потратило не менее 1,04 млн рублей на визит премьер-министра Михаила Мишустина. Согласно подсчётам "Тайги.инфо", больше всего денег – 700 тысяч рублей – ушло на аренду автомобилей, автобусов и микроавтобусов.
Согласно сайтам госзакупок, краевые чиновники арендовали для Мишустина и его делегации четыре седана бизнес и премиум-класса, четыре микроавтобуса на 64 места, четыре автобуса на 156 мест, два внедорожника и минивэн. Подрядчиком выступило бюджетное учреждение "Автохозяйство № 1", подведомственное управделами губернатора Алтайского края.
Ещё порядка 300 тысяч рублей ушло на организацию питания гостей, однако в двух госконтрактах не раскрывается, какие продукты и блюда подавались на стол федеральным чиновникам. Подрядчиками выступила "Горная Аптека" (54,6 тысячи рублей) и ГКУП "Столовая администрации края" (291,5 тысячи).
В Республике Алтай на визит премьера потратили от 2 до 3 млн рублей. Как и в случае с Алтайским краем, больше всего денег ушло на аренду автотранспорта – 1,736 млн рублей. Там для Мишустина взяли фургон-рефрижератор Hino Ranger, грузовик Mitsubishi Fuso, пять внедорожников Toyota Land Cruiser 200, пять микроавтобусов Mercedes и Volkswagen на 115 мест, два люксовых Mercedes-Benz S-класса и автобус Yutong ZK6122H9 на 51 место.
На питание в Горном Алтае потратили меньше – 225 тысяч рублей. При этом ещё 947 тысяч рублей власти направили на подготовку различной техники – ноутбуков, телевизоров, шредеров и покупку батареек.
Напомним, что 2 марта председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в Алтайский край с рабочей поездкой. В ходе визита премьер посетил барнаульскую школу № 53, где оценил реализацию указа президента по обеспечению школьников горячим питанием, лично попробовав гречневую кашу с котлетами.
После премьер направился на Алтайский завод прецизионных изделий, где провёл встречу с промышленниками региона. Там он заверил, что власти продолжат субсидировать аграриев при закупке сельхозтехники и продлят программу поддержки при приобретении техники отечественных производителей.
Вечером Мишустин покинул Алтайский край и направился в Республику Алтай, по пути без предупреждения заехав в комплекс "Горная страна" в Бийске поужинать.
Комментарии
300 тысяч – на еду
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Дорогая оказалась котлета с гречкой.
шредеров???? для чего ему шредеры понадобились?
для чего вообще эта новость? чтобы еще больше разозлить народ?
Дайте название ресторана из которого доставку делали - закрою его за несоблюдение санитарии!!! Уже достали показушники, меньше б вытрепывались, побольше бы трясли олигархов застройщиков, и других - вот где деньги народные!
Горная аптека Мишу от школьной котлетки восстанавливала видимо
Это еще погода нелетная была, а то еще и самолет бы в копеечку влетел бы.
показательно покушали в школе,а потом нажрали на 300 тысяч за пару дней)0
Сколько он был в Барнауле,часов 5? Дороговато "кабинет" обходится налогоплательщику.
Позорище тур кластер! Если нет земных недр - надо торговать мозгами! У нас филиалов зарубежных ИТ компаний развелось , отчего то, видимо дешево мы стоим, а надо в разы больше. Пример Китая и Али которому губернатор помогал на старте в помощь. Зачем нам тур кластер - если только не отмыть очередные бюджетные деньги!
17.03.2021 10:21
Гость
шредеров???? для чего ему шредеры понадобились?
для чего вообще эта новость? чтобы еще больше разозлить народ?
___
А мне кажется, наоборот такие новости нужны! хоть знать будем сколько куда идет налогов! не нравится знать - не читайте!
Еще бы указали сколько человек в свите было! Их, неверное, тоже кормили))) тогда и суммы не такие астрономические будут
А что привезли 8 самолетов из Москвы?
Правильная новость.
прилетайте есчо!
чтобы еще больше разозлить народ?
ну меня это ваще не злит
Какие же тут примитивные комментаторы...
Вы знаете количество людей в его делегации? Вот покормите хотя бы 50 людей, прилично покормите. Поймёте, что 300 косых это еще не много.
17.03.2021 10:45
- гость -
Людей.
Вы знаете количество людей в его делегации?
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Ну так озвучите количество дармоедов.
17.03.2021 10:57
- гость -
Они отдыхать что ли приехали?
У них это работа.
Вы в командировках хоть раз были?
Ну и нафига ему столько сопровождающих, он боицца летать?
17.03.2021 10:59
- гость -
А невдомёк, что каждый по своему направлению работает?
Вы планёрки видели, бывали на них? А чё директор просто своего зама одного не вызовет, и спрашивает его, зачем он всех начальников отделов собирает, отдельных исполнителей? Как думаете?
17.03.2021 10:52
- гость -
А зачем это "количество людей в делегации" с кпд близким к 0? Не дешевле Томенко с Шамковым в Москву свозить?
Дорогой гость, надежда на то что подарочек хороший принесет? И почему оплачивает тот к кому приезжают? У них там в Москве даже эти расходы переложили на периферию?
17.03.2021 11:04
Гость
Премьер с министрами для того и летает по территориям, чтобы своими глазами видеть происходящее в провинции. Смысл вызывать Томенко в Москву? Вы ожидаете, что он в своем докладе что то плохое про себя напишет? Вы серьезно?)))
Вообще пофиг, россияне все равно не знают сколько налогов платят.
В США налог не включен в стоимость товара - то есть на полке цена без налога. Подходишь на кассу а к ценнику добавляется налог. И каждый примерно знает сколько платит. Поэтому можно на премьер-министра и 500 млн тратить
17.03.2021 11:06
- гость -
Встречающая сторона накормила гостей. С каких пор гости питаются за свой счет?
Транспортное обеспечение передвижения премьера также явно на принимающей стороне.
чтобы своими глазами видеть происходящее в провинции.
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Вам самим не смешно? Они по заранее согласованному маршруту двигаются и увидят они только что им покажут.
17.03.2021 11:02
- гость -
угу,.. знаем мы эти "планерки" вы так упорно за них впрягаетесь ...бггг
Естб бюджетный кодекс, там указаны командировочные и суточные расходы, вот и питались бы на 100 рублей...
вы так упорно за них впрягаетесь
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Выборы скоро. И чем они ближе, тем больше тут тролятины кремлёвской будет.
Премьер с министрами для того и летает по территориям, чтобы своими глазами видеть происходящее в провинции. (с)
И что он увидел "своими глазами"? Наверно,что всё отлично в крае,коли решил денег нищете не давать?
тем больше тут тролятины кремлёвской будет.,,
ааа.. ну точно же))))
Совсем с ума посходили, обнародовать такие цифры, их что 200 человек приезжало (200 посадочных мест и 300 косых на перекусить, да они там ошалели походу.
Премьер с министрами для того и летает по территориям, чтобы своими глазами видеть происходящее в провинции.
И что именно он увидел? Вылизанную за день до прилета Малахова? Специально приготовленный обед в школе? Где он был то? С кем кроме специально обученных людей общался?
Выборы скоро. И чем они ближе, тем больше тут тролятины кремлёвской будет.
Ну вы же тоже резервы в бой пустите?
и специально подсаженные дети в столовке
Ты много так потратил на еду,
И бизнес-класс автобусов впридачу,
Что я, Мишустин, в целом не пойму:
Ты на кого вот здесь сейчас батрачишь?
С такой-то экономикой престижной,
Не терема в туркомплексах стоят,
А прямо скажем - из трухи там хижины.
И денег я тебе не дам на тот подряд.
Вообще, с таким с таким вот поклонением,
Грехи выходят замолить.
Наверное крадёшь ты... Есть таки сомнения.
В дальнейшем губернатором тебе не быть.
17.03.2021 11:24
- гость -
Были дети,не отрицаем. Но и им пришлось ждать,пока дяденька приедет,а потом только кушать.
Зачем писать об этом?
Но и им пришлось ждать,пока дяденька приедет,а потом только кушать.
ненавистную гречу..))))
Зачем писать об этом?
а о чем написать?
А зачем было такое количество людей с собой везти и дорогие машины им? Поскромнее надо было. А то плачемся, что денег нет, а тратим миллионы. Не по хозяйски как-то.
17.03.2021 11:17
- гость -
Выборы скоро. И чем они ближе, тем больше тут тролятины кремлёвской будет.
Миллиард на борьбу со страной выделили, бегите в кассу, очередь займите, и побольше г.. в комментариях, а то не заплатят.