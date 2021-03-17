СМИ: власти Алтайского края потратили более 1 млн рублей на визит Михаила Мишустина

Правительство Алтайского края потратило не менее 1,04 млн рублей на визит премьер-министра Михаила Мишустина. Согласно подсчётам "Тайги.инфо", больше всего денег – 700 тысяч рублей – ушло на аренду автомобилей, автобусов и микроавтобусов.

Согласно сайтам госзакупок, краевые чиновники арендовали для Мишустина и его делегации четыре седана бизнес и премиум-класса, четыре микроавтобуса на 64 места, четыре автобуса на 156 мест, два внедорожника и минивэн. Подрядчиком выступило бюджетное учреждение "Автохозяйство № 1", подведомственное управделами губернатора Алтайского края.

Ещё порядка 300 тысяч рублей ушло на организацию питания гостей, однако в двух госконтрактах не раскрывается, какие продукты и блюда подавались на стол федеральным чиновникам. Подрядчиками выступила "Горная Аптека" (54,6 тысячи рублей) и ГКУП "Столовая администрации края" (291,5 тысячи).

В Республике Алтай на визит премьера потратили от 2 до 3 млн рублей. Как и в случае с Алтайским краем, больше всего денег ушло на аренду автотранспорта – 1,736 млн рублей. Там для Мишустина взяли фургон-рефрижератор Hino Ranger, грузовик Mitsubishi Fuso, пять внедорожников Toyota Land Cruiser 200, пять микроавтобусов Mercedes и Volkswagen на 115 мест, два люксовых Mercedes-Benz S-класса и автобус Yutong ZK6122H9 на 51 место.

На питание в Горном Алтае потратили меньше – 225 тысяч рублей. При этом ещё 947 тысяч рублей власти направили на подготовку различной техники – ноутбуков, телевизоров, шредеров и покупку батареек.

Напомним, что 2 марта председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в Алтайский край с рабочей поездкой. В ходе визита премьер посетил барнаульскую школу № 53, где оценил реализацию указа президента по обеспечению школьников горячим питанием, лично попробовав гречневую кашу с котлетами.

После премьер направился на Алтайский завод прецизионных изделий, где провёл встречу с промышленниками региона. Там он заверил, что власти продолжат субсидировать аграриев при закупке сельхозтехники и продлят программу поддержки при приобретении техники отечественных производителей.

Вечером Мишустин покинул Алтайский край и направился в Республику Алтай, по пути без предупреждения заехав в комплекс "Горная страна" в Бийске поужинать.