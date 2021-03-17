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Новости

СМИ: власти Алтайского края потратили более 1 млн рублей на визит Михаила Мишустина

, ИА "Амител"
Делегации премьер-министра потребовалось 700 тысяч рублей на транспорт и ещё 300 тысяч – на еду
Фото: Дмитрий Козерлыга

Фото: Дмитрий Козерлыга

Правительство Алтайского края потратило не менее 1,04 млн рублей на визит премьер-министра Михаила Мишустина. Согласно подсчётам "Тайги.инфо", больше всего денег – 700 тысяч рублей – ушло на аренду автомобилей, автобусов и микроавтобусов.

Согласно сайтам госзакупок, краевые чиновники арендовали для Мишустина и его делегации четыре седана бизнес и премиум-класса, четыре микроавтобуса на 64 места, четыре автобуса на 156 мест, два внедорожника и минивэн. Подрядчиком выступило бюджетное учреждение "Автохозяйство № 1", подведомственное управделами губернатора Алтайского края.

Ещё порядка 300 тысяч рублей ушло на организацию питания гостей, однако в двух госконтрактах не раскрывается, какие продукты и блюда подавались на стол федеральным чиновникам. Подрядчиками выступила "Горная Аптека" (54,6 тысячи рублей) и ГКУП "Столовая администрации края" (291,5 тысячи).

В Республике Алтай на визит премьера потратили от 2 до 3 млн рублей. Как и в случае с Алтайским краем, больше всего денег ушло на аренду автотранспорта – 1,736 млн рублей. Там для Мишустина взяли фургон-рефрижератор Hino Ranger, грузовик Mitsubishi Fuso, пять внедорожников Toyota Land Cruiser 200, пять микроавтобусов Mercedes и Volkswagen на 115 мест, два люксовых Mercedes-Benz S-класса и автобус Yutong ZK6122H9 на 51 место.

На питание в Горном Алтае потратили меньше – 225 тысяч рублей. При этом ещё 947 тысяч рублей власти направили на подготовку различной техники – ноутбуков, телевизоров, шредеров и покупку батареек.

Напомним, что 2 марта председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в Алтайский край с рабочей поездкой. В ходе визита премьер посетил барнаульскую школу № 53, где оценил реализацию указа президента по обеспечению школьников горячим питанием, лично попробовав гречневую кашу с котлетами.

После премьер направился на Алтайский завод прецизионных изделий, где провёл встречу с промышленниками региона. Там он заверил, что власти продолжат субсидировать аграриев при закупке сельхозтехники и продлят программу поддержки при приобретении техники отечественных производителей.

Вечером Мишустин покинул Алтайский край и направился в Республику Алтай, по пути без предупреждения заехав в комплекс "Горная страна" в Бийске поужинать.

Читайте также в сюжете: Визит Мишустина на Алтай
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.03.2021 10:20
- гость -

300 тысяч – на еду
-------------

Дорогая оказалась котлета с гречкой.

17.03.2021 10:21
Гость

шредеров???? для чего ему шредеры понадобились?
для чего вообще эта новость? чтобы еще больше разозлить народ?

17.03.2021 10:23
гость

Дайте название ресторана из которого доставку делали - закрою его за несоблюдение санитарии!!! Уже достали показушники, меньше б вытрепывались, побольше бы трясли олигархов застройщиков, и других - вот где деньги народные!

17.03.2021 10:23
- гость -

Горная аптека Мишу от школьной котлетки восстанавливала видимо

17.03.2021 10:32
- гость -

Это еще погода нелетная была, а то еще и самолет бы в копеечку влетел бы.

17.03.2021 10:35
9

показательно покушали в школе,а потом нажрали на 300 тысяч за пару дней)0

17.03.2021 10:35
Гость

Сколько он был в Барнауле,часов 5? Дороговато "кабинет" обходится налогоплательщику.

17.03.2021 10:43
гость

Позорище тур кластер! Если нет земных недр - надо торговать мозгами! У нас филиалов зарубежных ИТ компаний развелось , отчего то, видимо дешево мы стоим, а надо в разы больше. Пример Китая и Али которому губернатор помогал на старте в помощь. Зачем нам тур кластер - если только не отмыть очередные бюджетные деньги!

17.03.2021 10:43
- гость -

17.03.2021 10:21
Гость
шредеров???? для чего ему шредеры понадобились?
для чего вообще эта новость? чтобы еще больше разозлить народ?
___
А мне кажется, наоборот такие новости нужны! хоть знать будем сколько куда идет налогов! не нравится знать - не читайте!
Еще бы указали сколько человек в свите было! Их, неверное, тоже кормили))) тогда и суммы не такие астрономические будут

17.03.2021 10:45
- гость -

А что привезли 8 самолетов из Москвы?

17.03.2021 10:46
- гость -

Правильная новость.

17.03.2021 10:49
- гость -

прилетайте есчо!

17.03.2021 10:50
- гость -

чтобы еще больше разозлить народ?

ну меня это ваще не злит

17.03.2021 10:52
- гость -

Какие же тут примитивные комментаторы...
Вы знаете количество людей в его делегации? Вот покормите хотя бы 50 людей, прилично покормите. Поймёте, что 300 косых это еще не много.

17.03.2021 10:55
- гость -

17.03.2021 10:45
- гость -
Людей.

17.03.2021 10:57
- гость -

Вы знаете количество людей в его делегации?
-------------

Ну так озвучите количество дармоедов.

17.03.2021 10:58
- гость -

17.03.2021 10:57
- гость -
Они отдыхать что ли приехали?
У них это работа.
Вы в командировках хоть раз были?

17.03.2021 10:59
- гость -

Ну и нафига ему столько сопровождающих, он боицца летать?

17.03.2021 11:02
- гость -

17.03.2021 10:59
- гость -
А невдомёк, что каждый по своему направлению работает?
Вы планёрки видели, бывали на них? А чё директор просто своего зама одного не вызовет, и спрашивает его, зачем он всех начальников отделов собирает, отдельных исполнителей? Как думаете?

17.03.2021 11:04
Гость

17.03.2021 10:52
- гость -
А зачем это "количество людей в делегации" с кпд близким к 0? Не дешевле Томенко с Шамковым в Москву свозить?

17.03.2021 11:06
- гость -

Дорогой гость, надежда на то что подарочек хороший принесет? И почему оплачивает тот к кому приезжают? У них там в Москве даже эти расходы переложили на периферию?

17.03.2021 11:10
- гость -

17.03.2021 11:04
Гость
Премьер с министрами для того и летает по территориям, чтобы своими глазами видеть происходящее в провинции. Смысл вызывать Томенко в Москву? Вы ожидаете, что он в своем докладе что то плохое про себя напишет? Вы серьезно?)))

17.03.2021 11:10
- гость -

Вообще пофиг, россияне все равно не знают сколько налогов платят.
В США налог не включен в стоимость товара - то есть на полке цена без налога. Подходишь на кассу а к ценнику добавляется налог. И каждый примерно знает сколько платит. Поэтому можно на премьер-министра и 500 млн тратить

17.03.2021 11:11
- гость -

17.03.2021 11:06
- гость -
Встречающая сторона накормила гостей. С каких пор гости питаются за свой счет?
Транспортное обеспечение передвижения премьера также явно на принимающей стороне.

17.03.2021 11:13
- гость -

чтобы своими глазами видеть происходящее в провинции.
---------

Вам самим не смешно? Они по заранее согласованному маршруту двигаются и увидят они только что им покажут.

17.03.2021 11:14
- гость -


17.03.2021 11:02
- гость -
угу,.. знаем мы эти "планерки" вы так упорно за них впрягаетесь ...бггг

17.03.2021 11:14
- гость -

Естб бюджетный кодекс, там указаны командировочные и суточные расходы, вот и питались бы на 100 рублей...

17.03.2021 11:17
- гость -

вы так упорно за них впрягаетесь
-------------

Выборы скоро. И чем они ближе, тем больше тут тролятины кремлёвской будет.

17.03.2021 11:18
Гость

Премьер с министрами для того и летает по территориям, чтобы своими глазами видеть происходящее в провинции. (с)
И что он увидел "своими глазами"? Наверно,что всё отлично в крае,коли решил денег нищете не давать?

17.03.2021 11:21
- гость -

тем больше тут тролятины кремлёвской будет.,,

ааа.. ну точно же))))

17.03.2021 11:21
1

Совсем с ума посходили, обнародовать такие цифры, их что 200 человек приезжало (200 посадочных мест и 300 косых на перекусить, да они там ошалели походу.

17.03.2021 11:22
- гость -

Премьер с министрами для того и летает по территориям, чтобы своими глазами видеть происходящее в провинции.

И что именно он увидел? Вылизанную за день до прилета Малахова? Специально приготовленный обед в школе? Где он был то? С кем кроме специально обученных людей общался?

17.03.2021 11:24
- гость -

Выборы скоро. И чем они ближе, тем больше тут тролятины кремлёвской будет.

Ну вы же тоже резервы в бой пустите?

17.03.2021 11:24
- гость -

и специально подсаженные дети в столовке

17.03.2021 11:30
Лёxa

Ты много так потратил на еду,
И бизнес-класс автобусов впридачу,
Что я, Мишустин, в целом не пойму:
Ты на кого вот здесь сейчас батрачишь?
С такой-то экономикой престижной,
Не терема в туркомплексах стоят,
А прямо скажем - из трухи там хижины.
И денег я тебе не дам на тот подряд.
Вообще, с таким с таким вот поклонением,
Грехи выходят замолить.
Наверное крадёшь ты... Есть таки сомнения.
В дальнейшем губернатором тебе не быть.

17.03.2021 11:35
Гость

17.03.2021 11:24
- гость -
Были дети,не отрицаем. Но и им пришлось ждать,пока дяденька приедет,а потом только кушать.

17.03.2021 11:37
Гость

Зачем писать об этом?

17.03.2021 11:38
- гость -

Но и им пришлось ждать,пока дяденька приедет,а потом только кушать.
ненавистную гречу..))))

17.03.2021 11:38
- гость -

Зачем писать об этом?

а о чем написать?

17.03.2021 11:39
Читатель

А зачем было такое количество людей с собой везти и дорогие машины им? Поскромнее надо было. А то плачемся, что денег нет, а тратим миллионы. Не по хозяйски как-то.

17.03.2021 11:40
- гость -

17.03.2021 11:17
- гость -
Выборы скоро. И чем они ближе, тем больше тут тролятины кремлёвской будет.

Миллиард на борьбу со страной выделили, бегите в кассу, очередь займите, и побольше г.. в комментариях, а то не заплатят.

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