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СМИ: Михаил Мишустин может посетить Алтайский край в марте

, ИА "Амител"
Премьер, предположительно, собирается проверить выполнение программы социально-экономического развития
Фото: tass.ru

Фото: tass.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин может впервые приехать в Алтайский край с рабочим визитом. По данным источника ИА "Банкфакс", поездка запланирована на первые числа марта.

Как пишет издание, на текущий момент официальной информации по этому поводу нет. Глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Негреев также не смог подтвердить приезд премьера. Между тем вероятной датой визита инсайдер называет 2 марта.

При этом известно, что в последние недели премьер-министр посещает регионы из списка наиболее бедных, в которых действуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Мишустин побывал уже в трех таких субъектах – Калмыкии, Карелии и Адыгее, дав ряд поручений по итогу поездок.

В список 10 проблемных регионов входит и Алтайский край. Вероятной причиной визита станет изучение реализации программы, на которую деньги выделяют из федерального бюджета. При этом ранее власти региона заявили, что по итогам 2020 года все запланированные меры по ней были исполнены на 100%.

Напомним, что в последний раз председатель правительства приезжал в Алтайский край в конце 2019 года – тогда пост занимал Дмитрий Медведев. Кроме прочего он посетил село Санниково, в котором одна из местных жительниц пробилась к нему через чиновников и начала молить о возвращении горячей воды.

Тогда выяснилось, что ранее суд обязал местную теплоснабжающую организацию вернуть людям ресурс, однако решение не было исполнено. В результате после выхода истории на федеральный уровень из бюджета выделили 16 млн рублей на восстановление котельной, которое завершилось в конце 2020 года.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.02.2021 12:36
- гость -

Бабку из санникого держите, чтобы этому в ноги не упала

16.02.2021 12:41
- гость -

надо новыу плауки на вайлдберис заказть всяка

16.02.2021 12:44
- гость -


16.02.2021 12:41
- гость -

стринги закажи

16.02.2021 13:06
- гость -

Амител,создайте,пожалуйста,рубрику для обращений к премьеру,сразу станет виден результат выполнения программы социально-экономического развития.

16.02.2021 13:34
- гость -

он как приедет так и уедет,а нам тут жить.

16.02.2021 14:00
- гость -

О!
Я так понимаю власти ща дороги от снега наконец-то очистят???
Потом покраска бААрдюр и травы... ну и т.д.

16.02.2021 14:31
- гость -

16.02.2021 12:44
- гость -


я то закажу, аты наденешь?

16.02.2021 14:54
ПЕТР

16.02.2021 12:36
- гость -
"Бабку из санникого держите..."

Сделаем Санниково Нью Санниково!

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