Огромная пробка собралась на трассе Барнаул – Бийск

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезной пробке на трассе Барнаул – Бийск. Движение автомобилей затруднено у поворота на Бийск, неподалеку от "Облепихи".

Сначала автор поста рассказал, что причиной затора стало ДТП, однако позднее администраторы сообщества уточнили, что проезд автомобилям перекрыли военные колонны.

Ранее сообщалось, что несколько автодорог перекроют в Алтайском крае днем 3 марта из-за движения военных колонн, так что версия о том, что автомобили встали из-за военных, имеет место быть.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее учитывать перекрытия при выборе маршрута.