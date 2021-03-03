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Новости

Огромная пробка собралась на трассе Барнаул – Бийск

, ИА "Амител"
Причиной затора стала авария. Или нет
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о серьезной пробке на трассе Барнаул – Бийск. Движение автомобилей затруднено у поворота на Бийск, неподалеку от "Облепихи".

Сначала автор поста рассказал, что причиной затора стало ДТП, однако позднее администраторы сообщества уточнили, что проезд автомобилям перекрыли военные колонны. 

Ранее сообщалось, что несколько автодорог перекроют в Алтайском крае днем 3 марта из-за движения военных колонн, так что версия о том, что автомобили встали из-за военных, имеет место быть.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее учитывать перекрытия при выборе маршрута.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.03.2021 09:46
гость 22

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее учитывать перекрытия при выборе маршрута.


Это как выбирать маршрут, если мне в Бийск надо!? По полям? Вразмашку? А вот военным, если конечно наша доблестная военная техника, способна не только по асфальту разъезжать, может для своего передвижения, проселочные дороги выбирать!?

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