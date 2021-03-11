Печи остаются основным источником тепла на Алтае

Забайкальский край, а также республики Алтай, Бурятия и Тыва вошли в список регионов, где печи остаются основным источником отопления. Об этом сказано в исследовании, которое подготовил "Тинькофф-Журнал".

Эксперты выяснили, что в Горном Алтае печами согреваются 39% жителей. Республика стала регионом, где ситуация с центральным отоплением хуже всего – оно проведено только в 3% домохозяйств.

"Для значительной части россиян печка все еще единственный доступный способ обогреть свое жилье. Причем это касается не только частных домов. В базе данных фонда содействия реформированию ЖКХ опубликована информация о коммунальной инфраструктуре 1 млн многоквартирных домов. Из них в 70 тыс. – печное отопление", – подытожили эксперты.