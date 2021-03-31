Поставить прививку от коронавируса можно в 13 поликлиниках Барнаула

В Барнауле продолжают иммунизировать население препаратом "Гам-КОВИД-Вак". Отказывают в вакцинации людям с признаками ОРВИ и тем, кому меньше 18 лет.

Поставить прививку можно в 13 поликлиниках, пишет официальный сайт Алтайского края. Запись производится по телефону:

поликлиника № 1 – (3852) 56-08-76;

поликлиника № 3 – (3852) 56-09-36;

поликлиника № 7 – (3852) 56-09-66;

поликлиника № 9 – (3852) 56-00-09;

поликлиника № 10 – (3852) 56-08-66;

поликлиника № 12 – (3852) 56-09-86;

поликлиника № 14 – (3852) 56-09-22;

больница № 3 – (3852) 56-09-79;

больница № 4 – (3852) 40-38-64; 55-54-53;

больница № 5 – (3852) 56-09-46;

больница № 10 – (3852) 56-09-39;

больница № 11 – (3852) 56-08-78;

больница № 12 – (3852) 56-08-99.

Ранее стало известно, что три человека заразились коронавирусной инфекцией в Алтайском крае после введения второй дозы вакцины "Спутник V".