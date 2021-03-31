Поставить прививку от коронавируса можно в 13 поликлиниках Барнаула

В Барнауле продолжают иммунизировать население препаратом "Гам-КОВИД-Вак". Отказывают в вакцинации людям с признаками ОРВИ и тем, кому меньше 18 лет.
Поставить прививку можно в 13 поликлиниках, пишет официальный сайт Алтайского края. Запись производится по телефону:
- поликлиника № 1 – (3852) 56-08-76;
- поликлиника № 3 – (3852) 56-09-36;
- поликлиника № 7 – (3852) 56-09-66;
- поликлиника № 9 – (3852) 56-00-09;
- поликлиника № 10 – (3852) 56-08-66;
- поликлиника № 12 – (3852) 56-09-86;
- поликлиника № 14 – (3852) 56-09-22;
- больница № 3 – (3852) 56-09-79;
- больница № 4 – (3852) 40-38-64; 55-54-53;
- больница № 5 – (3852) 56-09-46;
- больница № 10 – (3852) 56-09-39;
- больница № 11 – (3852) 56-08-78;
- больница № 12 – (3852) 56-08-99.
Ранее стало известно, что три человека заразились коронавирусной инфекцией в Алтайском крае после введения второй дозы вакцины "Спутник V".
Комментарии
А в 10 ставят ЭпикВакКорону
В Европе опять завал. Франция уже обогнала Россию по подтвержденным случаям заболевания на 100 тысяч. Не лучше дела в Италии, Германии, Польше, Турции, Чехии и других странах.