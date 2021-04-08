Иномарка сгорела дотла в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о пожаре в одном из дворов города. Утром 8 апреля в переулке Прудском сгорела иномарка.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 05:51. Легковой автомобиль Subaru Forester оказался полностью уничтожен огнем, а у Renault Symbol повреждена задняя правая фара.
К тушению пожара привлекались две единицы спецтехники. Предварительная причина возгорания – неисправность транспортного средства.
Ранее сообщалось, что два грузовых автомобиля загорелись в ночь на 7 апреля в Барнауле. Предварительная причина произошедшего – неисправность одной из машин.
Комментарии
неисправность транспортного средства
Ну да, пожар на транспортном средстве это неисправность, а от чего он произошел никто не знает
Накануне сгорело 2 грузовика, тоже неисправность.
Почему-то днем не горят неисправные автомобили.
Когда ставишь машину на тротуар.