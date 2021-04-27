Ещё двое пациентов с COVID-19 умерли в Горном Алтае

За минувшие сутки в Республике Алтай зарегистрировали два летальных случая среди пациентов с COVID-19. Общее число смертей в регионе выросло до 259, сообщает оперштаб.
Также за сутки на Алтае выявили ещё один случай инфицирования ковидом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 16 798.
Выздоровели за весь период 16 500 пациентов, в том числе трое – за прошедшие 24 часа.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в стране стабильна, достигнуто новое плато по заболеваемости COVID-19. Она отметила, что в марте показатели заболеваемости падали каждую неделю на 10-13%, позже началась стабилизация.
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