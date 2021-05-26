Ещё 12 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай

В Горном Алтае за минувшие сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 26 мая, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у шести жителей Майминского района, у четырёх жителей Горно-Алтайска и у двух жителей Чемальского района.

Таким образом, общее число заражений за весь период в республике выросло до 16 987. Выздоровели при этом уже 16 606 пациентов, в том числе пятеро – за последние сутки.

Скончался ещё один человек с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 279 смертей, в том числе 237 – непосредственно от коронавируса.