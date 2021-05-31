"Фазенда" и кино под открытым небом: пять необычных идей для дачного досуга

Дача – это тепло бани, запах мяса на углях и чувство бесконечного лета. Раньше на дачу приезжали, чтобы, в первую очередь, работать: копать, сажать, строить. Сегодня же загородный участок всё чаще становится местом отдыха, где можно расслабиться и перезагрузиться.

Перед началом сезона дачникам, как правило, нужно решить ряд вопросов: узнать, что и где купить, как и куда сажать. Поэтому amic.ru и Билайн специально собрали пять актуальных идей, которых, возможно, не хватало на вашей даче.

Как на "фазенде"

Если вы на своём дачном участке ещё не сделали мебель из паллет, не повесили гамак и ни разу не слышали о понятии "вертикальный сад", тогда самое время заняться благоустройством. Интересных идей полно – нужно только задать вопрос поисковику.

Например, за ландшафтный дизайн отвечает канал "Индизайн", а идеи в стиле "очумелых ручек" ждут вас в блоге "Бери и делай". YouTube покажет пошаговую инструкцию, а Pinterest поможет вдохновиться идеями для декора. Главное – загореться идеей и подключить быстрый мобильный интернет.

Кино под открытым небом

Киносеанс под открытым небом – настоящая дачная романтика. Вам понадобится проектор, а экраном для него может стать стена или натянутая между деревьев простыня. Для создания нужной атмосферы можно развесить гирлянды, расставить ночники, обложиться подушками, пуфиками, приготовить еду и напитки. Можно даже позвать соседей. Важным и нужным дополнением к вечеру станут средства от москитов.

Не забудьте скачать на флешку желаемый фильм. А если вы вдруг забыли её в городе или в последний момент передумали, что смотреть, вам пригодится скоростной мобильный интернет.

Зелёное будущее

Среди дачников набирает популярность тренд на посадку вечнозелёных растений, которые будут радовать глаз в течение года. Они не сбрасывают листья и иголки разом, а делают это постепенно, поэтому не теряют привлекательный вид. К тому же неприхотливы в уходе: меньше хлопот – больше времени на семью и друзей.

Найти можжевельник, рододендрон, вереск, камелию и тую поможет обзор питомников вашего города. Качество питомника гарантирует, что на выходе вы получите тот сорт растения, о котором реально мечтали.

Что-то новенькое на грядках

Если в прошлом году вы не знали, куда девать неожиданно разросшиеся кабачки-гиганты, а овощную икру даже видеть не хочется, можно сфокусироваться на чём-то новом.

Попробуйте заняться выращиванием дерева авокадо, высадить помидоры сорта "жёлтая карамель" или даже "золотые купола". Из зелени для посадки подойдёт шпинат, базилик или салат айсберг. Когда всё подоспеет, блюда с огорода будут не хуже, чем в ресторане.

Не бойтесь экспериментировать. Даже экзотические овощи вполне способны приспособиться к суровому климату – почитайте об этом больше на просторах интернета.

Обмен опытом

Без общения и обмена опытом не обойдётся, пожалуй, ни один дачник. Но далеко не все советы можно найти на соседском огороде, порой нужно поискать глобальнее – в интернете, да ещё и срочно, стоя прямо перед грядкой или строительными материалами.

Чтобы облегчить ситуацию, Билайн активно развивает мобильный интернет 4G не только на территории городов, но и на территории городской агломерации, области и, конечно же, СНТ, дачных обществ – чтобы всем было удобно.

"Возьми интернет на дачу" – новое предложение от Билайна специально для тех, кто предпочитает отдыхать или работать в майские дни, а также летом, за городом. Переезжая на дачу, можно продолжить работу на удалёнке, не отказываться от просмотра любимых сериалов и серфинга в интернете. Достаточно приобрести в интернет-магазине или одном из собственных офисов Билайн 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом "ИнтернетPRO" (специально разработан для гаджетов).

В подарок новому абоненту Билайн даёт три месяца связи и бесплатную опцию, предоставляющую безлимитный интернет. Стоимость комплекта и его наполнение варьируется в зависимости от региона подключения. В Алтайском крае стоимость комплекта модем + sim-карта составит 2590 рублей, роутера + sim-карта – 3290 рублей.

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