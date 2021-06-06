Разговор по-взрослому и без ремня: наркологи рассказали, как отучить подростка от курения

Почти треть жителей Алтайского края – заядлые курильщики. Примерно половина из них – школьники и студенты. Причём первую сигарету дети в нашем регионе пробуют в 13 лет. И это плюс, утверждают наркологи, так как ещё несколько лет назад первую затяжку дети делали в 10 лет. За последний год количество курящих подростков сократилось практически наполовину, но зависимость у детей начала появляться быстрее, а последствия для здоровья стали гораздо серьёзнее, отмечают врачи. Почему так происходит и как отучить подростка курить, не прибегая к ремню, amic.ru рассказал главный нарколог Алтайского края Андрей Иванов. А ещё он ответил на вопросы об опасности вейпов, айкосов и электронных сигарет.

На всех парах к зависимости

Проблема подросткового курения в Алтайском крае стоит остро. Согласно статистике, 10% от всего курящего населения региона – это школьники (чаще всего – старшеклассники), 20% – студенты вузов и 30% – учащиеся колледжей и техникумов. Дети начинают курить по разным причинам, но чаще всего – под влиянием окружения или "моды" на современные курительные приспособления. И, как отмечают специалисты, зависимость развивается очень быстро.

"Сначала подростки пробуют курить "за компанию". Постепенно развлечение перерастает в зависимость: у кого-то – через полгода, у кого-то – через пару лет. Но это практически неизбежно, особенно если учесть современное разнообразие курительных смесей – пока подросток все перепробует, уже станет зависимым", – сказал amic.ru главный нарколог Алтайского края Андрей Иванов.

Обычные сигареты у молодёжи не слишком популярны. Их заменили вейпы, айкосы и прочие электронные приборы для курения. На них подсаживают с помощью грамотного маркетинга, умалчивая о вреде, который они наносят здоровью, отмечает врач-эпидемиолог Мария Егорова.

"Производители уверяют, что если никотина в составе нет – дымить совсем не вредно. Но на самом деле это не так. Помимо никотина, в составе курительных смесей содержится много других ядовитых элементов. И, как правило, в составе многое не указывается", – говорит Егорова.

И это самое страшное, потому что урон здоровью наносится невосполнимый.

Так, смеси для вейпа – прибора для "парения" – содержат "коктейль" из токсинов: глицерин (его нельзя вдыхать), пропиленгликоль (используется в бытовой химии), ментол (усиливает зависимость), капсаицин (экстракт, который может обжечь лёгкие) и диацетил (усилитель вкуса, способен вызвать приступы удушья). При нагревании эти вещества становятся ядами, которые, накапливаясь в организме, вызывают поражение лёгких, сердечно-сосудистой системы и ЦНС, объясняют врачи.

"Через несколько месяцев использования вейпа у ребёнка ухудшится состояние кожи, консерванты в составе смеси могут замедлить или вовсе остановить рост лёгких, что может даже привести к смерти. Из-за "парения" в раннем возрасте у человека может случиться инфаркт или инсульт, развиться язва или даже рак желудка и лёгких. Поражается и нервная система – могут начаться депрессии, перепады настроения, тревожность или повышенная агрессия", – перечисляет Мария Егорова.

Почти такой же "убийственный" состав присутствует в стиках для айкосов и в электронных сигаретах. Ничуть не безопаснее и популярные у молодёжи кальяны: дым содержит никотин, угарный газ, мышьяк, хром, свинец и другие тяжёлые отравляющие вещества. Во время длительного использования кальяна человек вдыхает в несколько раз больше ядов, чем при курении сигарет, объясняют наркологи.



Поэтому родителям необходимо понимать: "невинное", на первый взгляд, баловство (а многие не видят в этом ничего "такого") может оказаться смертельно опасным, подчёркивают врачи. И если ребёнок начал "дымить", "парить" или курить, нужно отучить его от этой пагубной привычки до того, как это станет тяжёлой зависимостью.

Ремень не поможет

Чтобы понять, что ребёнок курит, совсем не обязательно искать сигареты в его карманах и сумках, говорят наркологи. Первые признаки никотиновой зависимости заметны довольно скоро: подросток может часто покашливать, постоянно использует жевательные резинки (чтобы заглушить запах), становится более нервным, скрытным, может проявлять вспышки беспричинной агрессии или апатии.

Если вы точно выяснили, что ваш ребёнок курит, хвататься за ремень бесполезно, говорят психологи. Агрессивное и радикальное "воспитание" спровоцирует подростка на новый бунт. Он будет курить "назло", и ситуация только усугубится.

"С ребёнком нужно серьёзно поговорить. Узнать, почему он начал курить и чем ему это нравится. Выяснить, насколько он осознаёт вред курения. При этом говорите с ним как со взрослым, приводя веские аргументы в пользу отказа от сигарет, представьте медицинские данные, покажите наглядно последствия курения – есть много документальных фильмов об этом", – сказал Андрей Иванов.

Советы могут показаться банальными и, как отмечают наркологи, часто родители не берут их во внимание, хотя они самые действенные. Во-первых, собственный пример всегда влияет сильнее любого наказания. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваш ребёнок курил, бросайте курить сами. Во-вторых, создайте ребёнку условия, чтобы ему просто не хотелось предаваться пагубной привычке.

"Просто старайтесь уделять детям больше внимания: организуйте совместный отдых, знакомьтесь с их окружением. Будьте в курсе жизни ребёнка, и риск того, что он станет искать недостающее внимание в плохих компаниях и приобретать вредные привычки, сойдёт на нет", – говорит Андрей Иванов.

Если же вы подозреваете, что у ребёнка уже началась зависимость от сигарет, врачи рекомендуют обратиться за помощью к детскому психологу или наркологу (к частному или из государственной клиники – не принципиально).

Для каждого курильщика разрабатывается программа отказа от курения, которая курируется психотерапевтом, рассказали в краевом наркологическом диспансере. Учитывается режим дня, питание и общее состояние здоровья и психики подростка. Совместно с психологом и родителями ребёнок может избавиться от вредной привычки и никогда не вернуться к ней и во взрослой жизни.



И да, на учёт ребёнка в наркодиспансер не поставят. Родители могут воспользоваться правом на анонимность и подписать соответствующие бумаги.

Кроме того, можно позвонить на горячую линию Алтайского краевого наркологического диспансера. Его специалисты готовы ответить на все вопросы: +7 (3852) 636-115.