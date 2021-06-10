Алтайский край попал в число регионов с самыми спокойными водителями

Только 11% российских водителей сохраняют спокойствие и не ругаются за рулём. Об этом сообщает "Дром".

"Большинство автолюбителей – 69% – ругаются на других водителей. В числе основных раздражающих факторов автолюбители отметили поведение на дороге водителей автобусов и такси. Эти варианты выбрали треть опрошенных. Довольно часто – в 29% случаев – водители ругаются на пешеходов. Каждый четвёртый респондент отметил, что посылает лучи проклятья дорожным службам", – сказано в результатах исследования.

В число регионов с самыми злыми водителями попали Пермский край, Ленинградская и Воронежская области. В лидерах среди самых спокойных регионов оказались Татарстан, Хакасия и Алтайский край.