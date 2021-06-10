Алтайский край и Башкортостан договорились об увеличении поставок промышленной продукции

Алтайский край и Республика Башкортостан договорились об увеличении взаимных поставок промышленной продукции. Договорённости достигнуты на уровне правительств двух регионов по итогам рабочей поездки делегации края в республику.

Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, в течение двух дней представители региона работали в республике под руководством заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Климина. Он провёл встречу с министром экономразвития и инвестиционной политики Рустамом Муратовым, посетил презентацию предприятий региона, а делегация побывала в нескольких башкирских компаниях.

"Алтайский край и Республика Башкортостан давно и успешно сотрудничают. Годовой объём товарооборота между нашими субъектами – более трёх миллиардов рублей, и хотелось бы его увеличить в разы. Первый наш визит подтвердил, что у нас много направлений сотрудничества. Со своей стороны мы приложим все усилия, для того чтобы как можно больше предприятий края начали работать и взаимодействовать с предприятиями республики. В ответ ждём делегацию башкирских предприятий в Алтайский край", – отметил Климин.

В свою очередь, башкирская сторона подтвердила готовность посетить Алтайский край в ближайшее время. Причём Рустам Муратов подтвердил заинтересованность властей в участии в форуме "День сибирского поля – 2021".