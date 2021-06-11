Губернатор Алтайского края Томенко встретился с вице-президентом Федерации дзюдо России

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел рабочую встречу с вице-президентом Федерации дзюдо России. В ней приняли участие вице-президент Федерации дзюдо России Владимир Шкалов, вице- президент Федерации дзюдо Алтайского края Вячеслав Елистратов и министр спорта края Алексей Перфильев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор и представители организации обсудили перспективы развития единоборств в Алтайском крае на примере дзюдо. Владимир Шкалов отметил, что Федерация дзюдо России продолжит оказывать всестороннюю поддержку развитию этого вида спорта в регионе, в том числе в организации и проведении на территории Алтайского края спортивных состязаний всероссийского и международного уровня.

Так, 12 июня в Барнауле пройдет XVI Международный фестиваль по дзюдо в Сибирском федеральном округе. В лично-командных соревнованиях за победу будут бороться юноши и девушки в шести возрастных группах. Владимир Шкалов подчеркнул, что на сегодня это самый масштабный турнир в России: его участниками станут свыше тысячи спортсменов.