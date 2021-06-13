Пропавшего парня вторую неделю ищут в Алтайском крае

27-летнего Владимира Гребенку разыскивают в Кулундинском районе. В последний раз его видели 2 июня в селе Троицк.

С тех пор о местонахождении молодого человека ничего неизвестно. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Приметы: рост 190 см, худой, черные волосы, карие глаза. На момент исчезновения был одет в серую футболку, камуфляжные штаны и черные кроссовки.

Волонтёры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).