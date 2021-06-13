В Алтайском крае увеличили размер компенсации переселенцам

Максимальный размер компенсации за наём жилья для участников краевой программы переселения соотечественников повысили в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Теперь переселенцы могут получить за полгода до 72 тысяч рублей (12 тысяч рублей в месяц), в то время как ранее – только до 42 тысяч рублей.
Кроме того, участники программы могут получить компенсацию на оплату медосвидетельствования для получения разрешения на временное проживание в России.
Для оформления выплат нужно обратиться в центр занятости населения по фактическому месту проживания.
Комментарии
Будут хорошие зарплаты в крае,народ меньше будет уезжать. У меня знакомые многие уехали в другие регионы из-за того,что очень низкие зарплаты. Родственники собираются уезжать.
Кстати,очень хорошие специалисты уезжают.
Создаются невыносимые условия для коренного населения края, вместо них переселяют пёс знает кого и ещё доплачивают
граждане США сколько получат компенсации?-
ситуация: квартиру забрал банк незаконно за долги-прописка осталась США,т.к. все люди РФ там прописаны штат Колорадо город Паркет-миграционная служба знает Алтая и чтобы вернуть местную регистрацию куда обращаться?
13.06.2021 10:41
гость
граждане США сколько получат компенсации?-
ситуация: квартиру забрал банк незаконно за долги-прописка осталась США,т.к. все люди РФ там прописаны штат Колорадо город Паркет-миграционная служба знает Алтая и чтобы вернуть местную регистрацию куда обращаться?
Это техн. перевод с англ.?
нет, это реальная ситуация в Барнауле-как сказали прокуроры"всех пересадить надо,но генералитет местный запретил"-задействовано человек 20 управленцев--- СК знает и ничего не делают.