В Алтайском крае увеличили размер компенсации переселенцам

Максимальный размер компенсации за наём жилья для участников краевой программы переселения соотечественников повысили в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теперь переселенцы могут получить за полгода до 72 тысяч рублей (12 тысяч рублей в месяц), в то время как ранее – только до 42 тысяч рублей.

Кроме того, участники программы могут получить компенсацию на оплату медосвидетельствования для получения разрешения на временное проживание в России.

Для оформления выплат нужно обратиться в центр занятости населения по фактическому месту проживания.