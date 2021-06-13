Жителей Алтайского края приглашают на бесплатный онлайн-кинопоказ

Несколько короткометражек бесплатно покажут в честь 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны и приглашают жителей Алтайского края совершенно бесплатно присоединиться к просмотру.

"Зрителям представят киноцикл "Исчезающие истории" (режиссёры Олег Агейчев, Александр Горновский), короткометражные фильмы "Школа Уралмаша" и "Эвакуация" из киноцикла "Дети войны" (режиссёр Вера Кильчевская), а также "Письмо" (режиссёр Юрий Лагунов)", – уточнили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Длительность кинопрограммы составит 45 минут. Она стартует во вторник, 22 июня. Посмотреть её может любой желающий с 04:00 до 23:59.

Всероссийский некоммерческий показ организован фондом "Мост поколений". Он пройдёт в режиме онлайн по ссылке.