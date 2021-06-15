21 случай COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 21 случай коронавируса, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 14 жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Улаганского района, у двух жителей Горно-Алтайска и у двух жителей Майминского района.

Таким образом, общее число заражений ковидом в регионе выросло до 17 378. Выздоровели из этого числа 16 835 пациентов, в том числе 15 – за последние сутки.

Ранее в республике скончались 284 пациента с коронавирусом. В 239 случаях причиной смерти стал COVID-19.