На Алтае открывают моногоспитали из-за всплеска заболеваемости ковидом

Рост числа заболевших коронавирусом в Республике Алтай стал причиной открытия дополнительных моногоспиталей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам врио министра здравоохранения республики Людмилы Григоричевой, два моногоспиталя организовали на базе Республиканской больницы и Чойской районной больницы. Это дало 65 дополнительных мест для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в дальнейшем планируется открыть аналогичное медучреждение на базе Турочакской районной больницы. Там оборудуют ещё 24 места.

Григоричева напомнила, что только за последнюю неделю на базе двух моногоспиталей развернуто 180 коек.

Отметим, что в Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 21 случай коронавируса. За время пандемии выявили 17 399 заражений COVID-19, из них выздоровел 16 851 пациент, 284 человека умерли.