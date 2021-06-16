21 случай COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 21 случай коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у девяти жителей Кош-Агачского района, у восьми жителей Горно-Алтайска, у жителя Майминского района, у жителя Онгудайского района, у жителя Чойского района и у жителя Шебалинского района.

За весь период в регионе выявили 17 399 заражений COVID-19. Из этого числа выздоровел 16 851 пациент, в том числе 16 – за последние сутки.

Ранее в регионе умерло 284 человека с подтверждённым коронавирусом. Из них 239 скончались непосредственно от ковида.