WWF показал видео с котятами краснокнижного манула на Алтае

Жители Кош-Агачского района Республики Алтай недалеко от границы с Монголией обнаружили логово краснокнижного манула. Они не стали трогать детенышей – только записали короткое видео и сделали несколько снимков, после чего удалились. Видеозапись опубликовали на русскоязычной странице Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Instagram.

"Четыре котенка – это мало, у манула может быть до десяти котят в выводке. Малышам около месяца, мама пока кормит их молоком, но, скорее всего, уже начинает приносить им добычу – пищу, — говорится в посте. — Манул – один из самых скрытных кошачьих России, увидеть в дикой природе целый выводок – настоящая удача".

Манул — дикий кот, обитающий в труднодоступных районах Кавказа, Китая, Монголии, Средней Азии. Этот зверек обладает повышенной пушистостью из-за чего выглядит довольно крупным. Однако, длина его тела чуть больше 50 см, а весит он три-пять килограммов.

В отличие от домашних кошек, зрачки у манула круглые, а не вертикальные. При этом животное имеет довольно угрюмый вид, что, собственно, отвечает и характеру манула — его невозможно приручить.

Манул занесён в Красную книгу Российской Федерации, в Красный список Международный Союз Охраны Природы со статусом "близкий к угрожаемому" и в Приложение II Конвенции CITES (1995).