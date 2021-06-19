В Алтайском крае определили место для мемориала медицинским работникам

В региональном Минздраве состоялось заседание, речь на котором шла о выборе места для мемориала мужества, отваги и профессионализма медицинских работников Алтайского края. Об этом сообщает официальный сайт региона.

С 11 по 16 июня прошло интернет-голосование среди сотрудников медицинских организаций региона. В нём приняли участие 8557 человек. 2631 голос отдали за площадь у Музея военной истории (проспект Комсомольский, 73б). Большинство медработников (5926 голосов) поддержали идею о том, чтобы открыть мемориал на территории возле учебного корпуса Алтайского государственного медицинского университета (улица Папанинцев, 126).

На предыдущем заседании голоса участников разделились. В этот раз голосование проходило открыто, что позволило определить место для установки мемориала.