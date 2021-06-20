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В Алтайском крае создадут кадетские классы юных спасателей

, ИА "Амител"
Соответствующие соглашения представители МЧС подписали с двумя школами

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Бийске и Славгороде появятся кадетские классы юных спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

"Целью и приоритетным направлением работы кадетских классов является привитие юным спасателям умений и навыков, позволяющих предотвращать возможные чрезвычайные ситуации, осуществлять грамотные действия по самоспасению и оказанию помощи попавшим в беду людям, развитие у детей чувства гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально-значимых качеств и умений", – уточнили в ведомстве.

В частности, помимо обычных предметов, кадеты будут изучать пожарное и аварийно-спасательное дело, основы топографии и ориентирования, альпинизм.

Соглашение о создании кадетских классов подписали представители МЧС и местных администраций с директорами бийской школы № 18 и Пригородной школы Славгорода. Именно на базе этих учреждений и будут обучать будущих спасателей.

Аналогичные классы планируют создавать и в школах других муниципальных образований. Даже если выпускники кадетских классов не свяжут дальнейшую жизнь с работой в МЧС, навыки правильных действий в экстремальных ситуациях могут оказаться полезными в будущем.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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