В Алтайском крае сельчанин обчистил дом соседей после их отъезда

Полицейские задержали жителя села Елбанка в Усть-Пристанском районе по подозрению в краже имущества соседей из их дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Из дома потерпевшей пропали золотые и серебряные драгоценности, верхняя зимняя одежда, десять пар мужской обуви, пылесос, тостер, лапшерезка и электромясорубка, – уточнили в ведомстве. – По предварительным данным, в дом злоумышленник проник путём взлома пластикового окна на веранде".

Ущерб оценили в 50 тысяч рублей. Похищенные вещи изъяли по месту жительства подозреваемого и вернули законной владелице.

50-летний задержанный сознался в содеянном, пояснив, что на преступление решился в связи с тем, что соседи долго отсутствовали. Против него возбудили уголовное дело по статье "Кража".