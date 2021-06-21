Барнаульца приговорили к колонии за развращение детей по интернету

51-летнего жителя Барнаула признали виновным по делу о совращении детей через переписку посредством интернета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Следствием установлено, что с январь по апрель 2020 года подсудимый в социальной сети знакомился с малолетними россиянами. Мужчина высылал им фото порнографического характера и вёл с ними интимные переписки. Потерпевшими по делу признали шестерых детей.

На суде мужчина не признал своей вины, утверждая, что с его аккаунта выходил в Сеть кто-то другой. Правоохранители опровергли эту версию.

Суд назначил барнаульцу наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.