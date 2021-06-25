60% алтайских железнодорожников вакцинировали от коронавируса

Примерно шесть тысяч алтайских железнодорожников добровольно прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Это около 60% от общей численности работников.

"Во всех подразделениях холдинга РЖД в регионе обеспечиваются условия для вакцинации желающих, как в подведомственных медицинских учреждениях и медицинских пунктах, так и на рабочих местах с выездом мобильных медицинских бригад в коллективы", – уточнил представитель компании.

Кроме того, в зданиях железнодорожных вокзалов Алтайского края и поездах увеличили периодичность дезинфекции помещений.

Для обработки поверхностей используют дезинфицирующие средства, активные в отношении вирусов, но безопасные для людей и животных.

Напомним, в Алтайском крае стартовала массовая вакцинация сотрудников на предприятиях разных отраслей. Для формирования коллективного иммунитета требуется привить 60% населения. В Алтайском крае это 1,1 млн человек.