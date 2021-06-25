60% алтайских железнодорожников вакцинировали от коронавируса

Примерно шесть тысяч алтайских железнодорожников добровольно прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Это около 60% от общей численности работников.
"Во всех подразделениях холдинга РЖД в регионе обеспечиваются условия для вакцинации желающих, как в подведомственных медицинских учреждениях и медицинских пунктах, так и на рабочих местах с выездом мобильных медицинских бригад в коллективы", – уточнил представитель компании.
Кроме того, в зданиях железнодорожных вокзалов Алтайского края и поездах увеличили периодичность дезинфекции помещений.
Для обработки поверхностей используют дезинфицирующие средства, активные в отношении вирусов, но безопасные для людей и животных.
Напомним, в Алтайском крае стартовала массовая вакцинация сотрудников на предприятиях разных отраслей. Для формирования коллективного иммунитета требуется привить 60% населения. В Алтайском крае это 1,1 млн человек.
Комментарии
Напишите, сколько полицейских вакцинировали.
Что нам железнодорожники? Мы их видим раз в году, если вдруг на электричке захотим за грибами.
25.06.2021 10:22 Полицейские и ГИБДД в масках)))
Добровольно:
«Довести до сведения сотрудников, что необоснованный отказ от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) влечет отстранение от работы (без сохранения заработной платы), начиная с 15 июля 2021 г.»
25.06.2021 10:37
- гость -
железнодорожники тоже в масках, что из того
25.06.2021 11:02
- гость -
Конкретизируйте, в какой организации появятся вакансии с 15 июля 2021
25.06.2021 11:14
сертифиц-ый безработный
для привитых в ржд
25.06.2021 11:19
- гость -
А, так это для сотрудников требуется. Значит, работников не касается.
Добровольно:
«Довести до сведения сотрудников, что необоснованный отказ от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) влечет отстранение от работы (без сохранения заработной платы), начиная с 15 июля 2021 г.»
Ну доведут, а дальше что?На основании ЧЕГО работодатель издаст внутренний приказ об отстранении сотрудника от работы?
У нас нет эпидемии в стране ни по одному документу( ни во всей стране , ни на отдельно взятой территории), у нас нет режима ЧС. По какому документу у нас должна проводиться МАССОВАЯ ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ сотрудников, не входящих в перечень ( подлежащих обязательной вакцинации граждан), закрепленный в ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ!!!
25.06.2021 11:14
сертифиц-ый безработный
Ни в какой не появятся, сотрудников не увольнять собрались, а отстранять. Это разные вещи.