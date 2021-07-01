Четверг, 1 Июль, 08:18

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,72
€ 86,51
26°


5514599 +21042
Обь
332см +7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2021 Третья волна пандемииДень поля 2021
Новости

Не турнир, а праздник. Тренер по дзюдо о том, как Алтаю растить новых Нифонтовых и Хабибов

, ИА "Амител"
Для детей-спортсменов в крае ежегодно проводят уникальный спортивный фестиваль
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

В июне в Барнауле прошел 17-й Международный фестиваль дзюдо в Сибирском федеральном округе. Больше 500 детей со всей страны приехало в краевую столицу, чтобы помериться силами со сверстниками. Именно такие турниры и помогают воспитать будущих чемпионов мира и призеров Олимпиад, уверен организатор соревнований и президент клуба "Спарта" Вячеслав Елистратов.  По его словам, для детей создали настоящую атмосферу больших соревнований. Таких, на которых в будущем будут бороться за мировые награды. Елистратов рассказал, почему для начинающих спортсменов важно проводить именно праздник, а не просто турнир, как себя проявили алтайские спортсмены и стоит ли ждать появления в крае нового Ивана Нифонтова. Хотя дети, заметил тренер, все больше равняются на Хабиба Нурмагомедова.

Праздник борьбы

- Вячеслав, почему фестиваль международный, но приехали на него только российские спортсмены?

- Во всем виновата пандемия. Этот фестиваль вообще должен был стать 18-м. Но в прошлом году мы его провести не смогли. А сейчас получилось. "Талтэк" помог с организацией и ребята приехали. Турнир носит имя Владимира Шкалова, нашего заслуженного земляка, пятикратного чемпиона мира и вице-президента Федерации дзюдо России. Он тоже не забывает нас и постоянно помогает алтайскому дзюдо. К нам уже традиционно приезжают команды из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Армении. Но в этом году такие реалии — иностранцы приехать не смогли. Можно сказать, временные трудности.

- Можно ли сказать, что турнир потерял в классе? Ведь с зарубежными сверстниками наши ребята помериться силами не смогли.

- Я бы так не сказал. Мы все равно собрали на фестивале большое количество участников — 734 спортсмена. В этом году к нам впервые приехала сильная команда из Санкт-Петербурга. Также участвовали ребята из Москвы и крупных российских городов: Екатеринбург, Челябинск. Ну и все сибирские команды традиционно откликнулись: Иркутск, Красноярск, Кемерово, Тюмень, Новосибирск, Томск. Можно сказать, что по каждому возрасту у ребят как будто чемпионат Сибири прошел. Даже чуть статуснее. И ребята смогли проверить, по силам ли им тягаться с конкурентами.

- Тем не менее, это не чемпионат России или Сибири. Что для детей значит этот фестиваль?

- Смысл в том, чтобы как можно больше ребят приехало, поборолось и уже сейчас получило опыт международных соревнований. Вот представьте, многие наши дети участвуют на первенствах края. Но при этом на чемпионат Сибири попадает только один человек в возрастной категории. И едет соревноваться за счет Минспорта. Все остальные дальше тренируются, чтобы попытать удачу в следующий раз.

А у нас может поучаствовать абсолютно любой юный спортсмен. В этом году наш генеральный спонсор "Талтэк" взял на себя финансовую сторону организации. И вот за это я им очень благодарен. Директор компании Юрий Кочеринский всегда нам помогает, чтобы турниры проходили на высочайшем уровне.

"Талтэк" оплатил ребятам проживание в гостиницах и питание. И возможность приехать сразу появилась у многих. Причем, у наших же алтайских ребят. Некоторые спортсмены из сел не всегда могут позволить себе поездку даже в Барнаул. А здесь — пожалуйста. Приезжай и соревнуйся с лучшими спортсменами со всей страны. Два дня они жили в атмосфере больших международных соревнований. Это дает опыт и психологическую уверенность огонь в глазах детей. И они уже больше готовы к первенствам края, Сибири и даже России.

Хотят быть Хабибами

- А привлечь новых ребят к занятиям дзюдо удается такими фестивалями?

- Ребята потом приходят заниматься, да. Но дзюдо и без того сейчас набирает популярность. У нас ведь в крае есть чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Иван Нифонтов. Да и  Сами видите, что у нас происходит в единоборствах. Смешанные единоборства (ММА) набрали большую популярность. Правда, до сих пор люди спорят, спорт это или больше шоу. Зато все знают про UFC и Хабиба Нурмагомедова. Можно сказать, теперь все больше детей именно на него равняется. А базовый вид спорта — это все равно что-то связанное с борьбой. Поэтому дети приходят к нам заниматься.

- Значит, если раньше дети мечтали стать олимпийскими чемпионами, то теперь — звездами UFC?

- Можно и так сказать. Но задача любого тренера — донести до ребенка, что это долгий и очень трудный путь. Взять того же Хабиба — нужно сказать спасибо его отцу. Он очень мудро подвел сына к главным моментам своей карьеры. Сначала дал ему состояться как спортсмену и выиграть пять чемпионатов мира по самбо. А уже потом они начали выступать в смешанных единоборствах. Если ребята и придут потом в клетку, то только после многолетней работы.

- Сейчас дети начинают свой путь в дзюдо уже с семи лет. И выступают на крупных соревнованиях. Получается, те, кому, допустим, десять лет, уже опоздали и Хабибами не станут?

- Это далеко не так. Хотя спорт "молодеет", это правда. В частных клубах, например, и для пятилеток группы набирают. Но здесь есть и минут. Многие ребята, кто в пять лет начал заниматься, перегорают уже лет в четырнадцать. Потому что в восемь лет ты сверстников победил, в десять лет победил, в двенадцать победил, и вот ты уже местная "звездочка". Но к 14-ти ты уже целых девять лет дзюдо занимаешься. Многие просто устают и уходят. А те, кто в десять лет пришел, вполне могут догнать и даже перегнать сверстников. Только нужно терпение и упорство. Поначалу могут быть неудачи.

"Порвать" всех дома

- Как наши ребята выступили? Достойно смотримся на фоне других регионов?

- Вполне. Те медали, на которые мы рассчитывали, мы получили. Хотя там, где ждали первого места, не хватило удачи. Зато в категориях, где надежды на золото не было, прыгнули выше головы. Все равно главное, что ребята поборолись и получили опыт.

Как мы смотримся, тяжело сказать. Школы дзюдо очень тяжело сравнивать. Например, если брать Сибирь, то комплексно лучше всех выглядит Красноярск. Там много олимпийских призеров, которые работают с детьми. Идет преемственность поколений.

Но конечный результат — это награды. И чемпион мира по дзюдо — Иван Нифонтов — воспитанник именно Алтайской школы. Поэтому мы точно смотримся не хуже других.

- Нифонтов, безусловно, знаковая фигура. Как и легендарный Владимир Шкалов. Но они уже со спортом закончили. Когда нам теперь ждать новых Шкаловых и Нифонтовых? Есть уже какая-то будущая звезда?

- Поименно называть не буду. Но у нас есть очень талантливые ребята. И юноши, и девушки. Мы стараемся планомерную работу вести, чтобы воспитать чемпионов. Особые надежды на поколение 2007-2008 года рождение. Вот с этими ребятами мы связываем большие надежды. Потому что в 2023 году им предстоит выступать на первенстве России, которое пройдет в Алтайском крае. И хочется, чтобы дома мы завоевали как можно больше медалей. Все делаем для этого.

- И как у нас воспитывают будущих звезд?

- Мы под этих ребят организуем профессиональные сборы, приглашаем с ними работать тренеров сборной. Но сейчас это еще дети. И очень важно, чтобы для них это были не просто соревнования, а праздник. Поэтому и проводим большой фестиваль. Дети даже из отдаленных алтайских сел не боятся, приезжают и пробуют свои силы. И потом, когда придется бороться за большие награды, они будут готовы.

Материалы по теме

 

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
08:15
Не турнир, а праздник. Тренер по дзюдо о том, как Алтаю растить новых Нифонтовых и Хабибов 0
08:03
ЦБ подготовил новую пенсионную реформу в России 3
07:51
Ведущая "Давай поженимся" Розя Сябитова собралась идти на выборы 1
07:38
Автомобиль протаранил автобусную остановку и киоск в Барнауле 0
07:18
Путин: после провала сборных России по хоккею и футболу нужно подумать о кадровых решениях 0
07:03
Стоп-кадр. Самое большое граффити Барнаула 10
06:52
Можно ли заниматься спортом после прививки от коронавируса? 0
06:38
Пенсии, пособия и тарифы. Что изменилось в жизни россиян с 1 июля 2021 года? 0
06:18
"Праздник женственности и разнообразия". Трансгендер впервые победил в конкурсе красоты 2
06:03
33-градусная жара установится в Алтайском крае 1 июля 0
23:57
Такой день. Проблемный вопрос Путину из Алтайского края и письмо о массовой вакцинации 0
23:18
Роскосмос рассекретил переговоры космонавтов, погибших на "Союзе-11" 0
22:48
48 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
22:31
Соцсети: автомобиль сбил ребенка во дворе барнаульской многоэтажки 3
22:11
Про подонков, Defender и локдаун. Яркие моменты юбилейной прямой линии с Путиным 10
21:49
"Колобок", Толстой, Чайковский. Путин рассказал о важнейших произведениях в его жизни 0
21:20
Дочь Пескова призналась, что боится ставить прививку от ковида 1
20:51
Путин коротко ответил, что нужно для счастья 0
20:15
Проблемный вопрос из Алтайского края показали, но не задали на прямой линии 2
19:57
В ГИБДД предложили запретить таксистам со стажем менее трех лет работать с агрегаторами 1
19:45
"Мошенничество чистой воды". Путин ответил на вопрос о поддельных справках о вакцинации 0
19:33
21-летнего барнаульца осудят за передачу паспорта для создания компании 0
19:21
"Свято место пусто не бывает". Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике 0
19:09
Треть работодателей Барнаула собираются вновь перевести сотрудников на удаленку 0
19:07
Какие выплаты пообещал президент Путин шестилетним детям? 0
18:55
Путин заявил, что все российские вакцины от коронавируса абсолютно безвредны 0
18:43
МегаФон запустил передвижной магазин в отдаленные районы Алтайского края 0
18:31
Путин посоветовал россиянам надеяться на лучшее и мечтать о хорошем 0
18:15
Стоимость сигарет вырастет в России с 1 июля 0
18:03
Тонкие, легкие и с четырьмя камерами: обзор новых смартфонов Realme 8 и Realme 8 Pro 0
17:54
Путин пообещал выплаты не идущим в первый класс шестилетним детям 1
17:40
Путин назвал инцидент с британским эсминцем у берегов Крыма провокацией 1
17:35
Путин рекомендовал главам регионов проводить прямые линии с населением 1
17:28
Путин назвал инфляцию причиной роста цен на товары в России 2
17:18
Путин опроверг введение налога на скот в России 0
17:15
Какую вакцину от коронавируса выбрал Владимир Путин и почему? 0
17:11
"Все зависит от ситуации". Путин о том, уйдут ли российские школы на "дистанционку" 2
17:06
Путин объяснил, почему бананы из Эквадора стоят дешевле российской моркови 2
17:02
Бийские справедливороссы возмущены ликвидацией одного из комитетов в городской Думе 0
16:48
Путин: увольнять сотрудников за отказ от прививки при наличии медотвода незаконно 1
16:39
"Меня просили об этом не говорить": Путин рассказал, какой вакциной привился от COVID-19 5
16:33
Путин ответил на вопрос о введении тотального локдауна в России 0
16:26
Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию 4
16:17
В России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 0
16:07
Началась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным 5
16:03
Рекордно низкие. ВТБ запускает льготные ставки по ипотеке с господдержкой 0
15:52
Барнаулец вымогал деньги у жительницы Алтайского края, шантажируя интимными фото 4
15:41
На Алтае закрыли нелегальный лагерь с детьми из Москвы 9
15:30
Завод "РТИ Барнаул" стал участником нацпроекта "Производительность труда" 0
15:15
27 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в барнаульских поселках Спутник и Авиатор 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.