Не турнир, а праздник. Тренер по дзюдо о том, как Алтаю растить новых Нифонтовых и Хабибов

В июне в Барнауле прошел 17-й Международный фестиваль дзюдо в Сибирском федеральном округе. Больше 500 детей со всей страны приехало в краевую столицу, чтобы помериться силами со сверстниками. Именно такие турниры и помогают воспитать будущих чемпионов мира и призеров Олимпиад, уверен организатор соревнований и президент клуба "Спарта" Вячеслав Елистратов. По его словам, для детей создали настоящую атмосферу больших соревнований. Таких, на которых в будущем будут бороться за мировые награды. Елистратов рассказал, почему для начинающих спортсменов важно проводить именно праздник, а не просто турнир, как себя проявили алтайские спортсмены и стоит ли ждать появления в крае нового Ивана Нифонтова. Хотя дети, заметил тренер, все больше равняются на Хабиба Нурмагомедова.

Праздник борьбы

- Вячеслав, почему фестиваль международный, но приехали на него только российские спортсмены?

- Во всем виновата пандемия. Этот фестиваль вообще должен был стать 18-м. Но в прошлом году мы его провести не смогли. А сейчас получилось. "Талтэк" помог с организацией и ребята приехали. Турнир носит имя Владимира Шкалова, нашего заслуженного земляка, пятикратного чемпиона мира и вице-президента Федерации дзюдо России. Он тоже не забывает нас и постоянно помогает алтайскому дзюдо. К нам уже традиционно приезжают команды из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Армении. Но в этом году такие реалии — иностранцы приехать не смогли. Можно сказать, временные трудности.

- Можно ли сказать, что турнир потерял в классе? Ведь с зарубежными сверстниками наши ребята помериться силами не смогли.

- Я бы так не сказал. Мы все равно собрали на фестивале большое количество участников — 734 спортсмена. В этом году к нам впервые приехала сильная команда из Санкт-Петербурга. Также участвовали ребята из Москвы и крупных российских городов: Екатеринбург, Челябинск. Ну и все сибирские команды традиционно откликнулись: Иркутск, Красноярск, Кемерово, Тюмень, Новосибирск, Томск. Можно сказать, что по каждому возрасту у ребят как будто чемпионат Сибири прошел. Даже чуть статуснее. И ребята смогли проверить, по силам ли им тягаться с конкурентами.

- Тем не менее, это не чемпионат России или Сибири. Что для детей значит этот фестиваль?

- Смысл в том, чтобы как можно больше ребят приехало, поборолось и уже сейчас получило опыт международных соревнований. Вот представьте, многие наши дети участвуют на первенствах края. Но при этом на чемпионат Сибири попадает только один человек в возрастной категории. И едет соревноваться за счет Минспорта. Все остальные дальше тренируются, чтобы попытать удачу в следующий раз.

А у нас может поучаствовать абсолютно любой юный спортсмен. В этом году наш генеральный спонсор "Талтэк" взял на себя финансовую сторону организации. И вот за это я им очень благодарен. Директор компании Юрий Кочеринский всегда нам помогает, чтобы турниры проходили на высочайшем уровне.

"Талтэк" оплатил ребятам проживание в гостиницах и питание. И возможность приехать сразу появилась у многих. Причем, у наших же алтайских ребят. Некоторые спортсмены из сел не всегда могут позволить себе поездку даже в Барнаул. А здесь — пожалуйста. Приезжай и соревнуйся с лучшими спортсменами со всей страны. Два дня они жили в атмосфере больших международных соревнований. Это дает опыт и психологическую уверенность огонь в глазах детей. И они уже больше готовы к первенствам края, Сибири и даже России.

Хотят быть Хабибами

- А привлечь новых ребят к занятиям дзюдо удается такими фестивалями?

- Ребята потом приходят заниматься, да. Но дзюдо и без того сейчас набирает популярность. У нас ведь в крае есть чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Иван Нифонтов. Да и Сами видите, что у нас происходит в единоборствах. Смешанные единоборства (ММА) набрали большую популярность. Правда, до сих пор люди спорят, спорт это или больше шоу. Зато все знают про UFC и Хабиба Нурмагомедова. Можно сказать, теперь все больше детей именно на него равняется. А базовый вид спорта — это все равно что-то связанное с борьбой. Поэтому дети приходят к нам заниматься.

- Значит, если раньше дети мечтали стать олимпийскими чемпионами, то теперь — звездами UFC?

- Можно и так сказать. Но задача любого тренера — донести до ребенка, что это долгий и очень трудный путь. Взять того же Хабиба — нужно сказать спасибо его отцу. Он очень мудро подвел сына к главным моментам своей карьеры. Сначала дал ему состояться как спортсмену и выиграть пять чемпионатов мира по самбо. А уже потом они начали выступать в смешанных единоборствах. Если ребята и придут потом в клетку, то только после многолетней работы.

- Сейчас дети начинают свой путь в дзюдо уже с семи лет. И выступают на крупных соревнованиях. Получается, те, кому, допустим, десять лет, уже опоздали и Хабибами не станут?

- Это далеко не так. Хотя спорт "молодеет", это правда. В частных клубах, например, и для пятилеток группы набирают. Но здесь есть и минут. Многие ребята, кто в пять лет начал заниматься, перегорают уже лет в четырнадцать. Потому что в восемь лет ты сверстников победил, в десять лет победил, в двенадцать победил, и вот ты уже местная "звездочка". Но к 14-ти ты уже целых девять лет дзюдо занимаешься. Многие просто устают и уходят. А те, кто в десять лет пришел, вполне могут догнать и даже перегнать сверстников. Только нужно терпение и упорство. Поначалу могут быть неудачи.

"Порвать" всех дома

- Как наши ребята выступили? Достойно смотримся на фоне других регионов?

- Вполне. Те медали, на которые мы рассчитывали, мы получили. Хотя там, где ждали первого места, не хватило удачи. Зато в категориях, где надежды на золото не было, прыгнули выше головы. Все равно главное, что ребята поборолись и получили опыт.

Как мы смотримся, тяжело сказать. Школы дзюдо очень тяжело сравнивать. Например, если брать Сибирь, то комплексно лучше всех выглядит Красноярск. Там много олимпийских призеров, которые работают с детьми. Идет преемственность поколений.

Но конечный результат — это награды. И чемпион мира по дзюдо — Иван Нифонтов — воспитанник именно Алтайской школы. Поэтому мы точно смотримся не хуже других.

- Нифонтов, безусловно, знаковая фигура. Как и легендарный Владимир Шкалов. Но они уже со спортом закончили. Когда нам теперь ждать новых Шкаловых и Нифонтовых? Есть уже какая-то будущая звезда?

- Поименно называть не буду. Но у нас есть очень талантливые ребята. И юноши, и девушки. Мы стараемся планомерную работу вести, чтобы воспитать чемпионов. Особые надежды на поколение 2007-2008 года рождение. Вот с этими ребятами мы связываем большие надежды. Потому что в 2023 году им предстоит выступать на первенстве России, которое пройдет в Алтайском крае. И хочется, чтобы дома мы завоевали как можно больше медалей. Все делаем для этого.

- И как у нас воспитывают будущих звезд?

- Мы под этих ребят организуем профессиональные сборы, приглашаем с ними работать тренеров сборной. Но сейчас это еще дети. И очень важно, чтобы для них это были не просто соревнования, а праздник. Поэтому и проводим большой фестиваль. Дети даже из отдаленных алтайских сел не боятся, приезжают и пробуют свои силы. И потом, когда придется бороться за большие награды, они будут готовы.