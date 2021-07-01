Эксперт рассказал, чем отличаются антитела у переболевших коронавирусом и у привитых

Антитела после вакцины от COVID-19 живут дольше, чем антитела, которые вырабатываются у переболевших. Об этом amic.ru сообщил главный врач барнаульской городской больницы №11 Андрей Коломиец. Он сказал, что в целом по структуре и составу антитела после прививки и болезни вырабатываются одинаковые, но существенно разнятся по скорости и способу образования.

"Антитела при вакцинации вырабатываются намного быстрее, потому что белок вакцины циркулирует только в крови и иммунитет распознает его быстро. А антитела после болезни могут формироваться несколько недель — потому что вирус проникает в клетки и поражает органы, из-за чего иммунитету сложнее его распознать и уничтожить", — объяснил Коломиец.

Также, по его словам, антитела после вакцины "живут" в организме человека дольше. Если после болезни они сохраняются в среднем около трех-шести месяцев, то после прививки — от шести месяцев до года (по последним данным специалистов о эффективности "Спутника V").

"Наличие антител и продолжительность их жизни зависит от того, насколько человек часто получает вирусную нагрузку и контактирует с больными. Если есть хотя бы малейшая вирусная нагрузка на организм, иммунитет будет сохраняться на высоком уровне. Если он падает, значит человек не контактирует с вирусом. Сотрудники наши, например, контактируют постоянно — поэтому у них иммунитет сохраняется достаточно долго", — добавил Коломиец.



Тем, кто переболел и пока не знает, ставить ли им прививку врач посоветовал сдавать анализ на антитела раз в три месяца (а врачам, учителям, полицейским и всем, кто много контактирует с людьми — раз в месяц). По шкале "Вектор" (по ней измеряют антитела на ковид при анализе), максимальное количество единиц антител — 20. Сильный иммунитет составляет 10 единиц и выше. Если антител меньше, то пора вакцинироваться, иначе риск заболеть ковидом повышается в разы.

Также Андрей Коломиец рассказал, что сейчас изменилась симптоматика коронавируса. Теперь у заболевших не пропадает вкус и обоняние, а первичные проявления болезни больше напоминают ОРЗ. При этом само течение болезни начинается стремительно (через пару дней после контакта с вирусом), а новые штаммы ковида стали более заразными (раньше один человек заражал максимум троих, теперь может единовременно заразить пять или даже восемь человек).

Напомним, что в России фиксируют антирекорды по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки от ковида и его последствий скончалось 669 человек.