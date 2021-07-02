Обильные дожди осложнили прохождение паводка в Алтайском крае

Обильные осадки осложнили прохождение паводка в Сибири, в том числе и в Алтайском крае. Есть населенные пункты, где опасные значения превышались несколько раз, об итогах весеннего половодья на пресс-конференции рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского Управления гидрометеослужбы Анна Лапчик.

"Прошла первая волна половодья. Уровень воды в реке спал, но оставался еще достаточно высоким. Тут же выпали осадки и уровень снова поднялся, а населенный пункт опять попал в опасную отметку", — рассказала Анна Лапчик.

Синоптик добавила, что в этом году всего было зафиксировано 32 случая повышения опасных отметок уровня воды. Это было в Алтайском крае, Кемеровской и Томской областях. Но в целом паводок в Сибири прошел без катастрофических подтоплений и нанес минимальный экономический ущерб.

Напомним, в первую волну в регионе в числе первых подтопило участки в Краснощёковском, Шипуновском, Поспелихинском, Третьяковском, Петропавловском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Солонешенском и Локтевском районах. Во вторую волну в поселке Затоне вводили режим повышенной готовности.

Всего за период паводка весной 2021 года в Алтайском крае подтопило 576 приусадебных участков, 29 частных жилых домов в 51 населенном пункте.