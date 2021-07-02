Жителя Алтайского края осудят за проникновение в чужой дом и удар по лицу полицейского

Житель одного из сел Ельцовского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном проникновении в жилище и применении насилия в отношении полицейского. 46-летний мужчина проник в дом незнакомой женщины, а прибывшего правоохранителя ударил по лицу.

Как установили следователи, в конце марта 2021 года в вечернее время обвиняемый пришел к дому незнакомой жительницы Ельцовского района. Увидев запертую дверь, он разбил окно и попытался проникнуть внутрь. Когда на шум вышла хозяйка, мужчина ворвался в дом и нанес женщине телесные повреждения. Потерпевшей удалось убежать и вызвать сотрудника полиции.

"По прибытию на место происшествия участковый уполномоченный попытался пресечь противоправные действия злоумышленника, однако он применил в отношении представителя власти насилие, ударив кулаком в область лица", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина от дачи показаний отказался, однако следствие собрало достаточные доказательства и передало дело по двум статьям в суд.