В Алтайском крае снизилось доля населения с доходом до 10 тысяч

В 2020 году ежемесячный доход более 378 тысяч жителей Алтайского края не превысил 10 тысяч рублей, следует из данных исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Таким образом, за чертой бедности оказались 16,4% населения региона. Это на 1,3 процентных пункта ниже, чем годом ранее (17,7%). По доле населения с таким доходом Алтайский край занял 13 место по России.

Лидируют в антирейтинге Тыва (28,6%), Ингушетия (27,8%), Карачаево-Черкесия (22,3%), Республика Алтай (20,9%) и Калмыкия (20,8%).