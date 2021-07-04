Как прошло ралли "Шелковый путь" в Алтайском крае. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае стартовал второй этап международного ралли "Шелковый путь". Спортсмены стартовали от села Рассказиха в Первомайском районе. Их поприветствовал губернатор Виктор Томенко.

"Я желаю, чтобы сегодня было красиво, чтобы это было запоминающееся событие, чтобы надолго в памяти остались интереснейшие старты, замечательная техника. И, конечно, мы будем следить за результатами. Желаю всем здоровья и получить удовольствие от соревнований", — обратился глава региона к собравшимся, а также призвал их соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Этап стал удачным для российских спортсменов. Так экипаж команды "Камаз-мастер" под управлением Дмитрия Сотникова занял первое место в категории грузовиков. Добраться до Горно-Алтайска ему удалось за 1 час 45 минут 5 секунд. Вторым стал экипаж белоруса Сергея Вязова на МАЗе (отставание 3:22), третьим – еще один представитель "Камаз-мастер" Антон Шибалов (+3:50).

В зачете автомобилей победил Владимир Васильев (1:39.55). Второе место занял француз Герлен Чичери (+0:49), третье — представитель Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи (+3:56).

Как проходил старт этапа крупнейшего раллийного события, смотрите в фоторепортаже фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.

Международное ралли "Шелковый путь" — крупнейшее соревнование высшей категории сложности по ралли-рейдам. Первый этап его стартовал 1 июля в Омске.

Среди участников представители более 40 стран, 75 экипажей мотоциклов, квадроциклов, мотовездеходов, внедорожников и грузовиков.

Протяженность маршрута составляет 5200 км. Этот путь участники преодолеют за 14 дней.