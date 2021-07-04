Бийчанин хотел заказать товар с доставкой, но лишился 30 тысяч рублей

43-летний житель Бийска решил приобрести мойку высокого давления. Искать товар мужчина стал в интернете.

Нужную технику бийчанин нашел на одном из сайтов. Владелец рассказал о состоянии техники, скинул фотографии с разных ракурсов.

Проблема заключалась только в том, что мойка находилась в Ржеве, и для того, чтобы получить ее, мужчине нужно было оформить доставку.

Продавец попросил оплатить покупку заранее. Бийчанин перевел ему почти 30 тысяч рублей, но посылки так и не дождался.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

"Несколько раз подумайте, убедитесь в безопасности и только тогда переводите деньги", — посоветовали гражданам в региональном МВД