Министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина 6 июля в ходе онлайн-конференции рассказала, как в регионе реализуют пилотный проект об оказании комплексной медицинской помощи пожилым людям. Ранее регион вошел в число 9 субъектов, которые получили федеральное финансирование на эти цели. Алтайскому краю выделили 37,6 млн рублей.

Деньги краевые власти распределили между тремя частными медорганизациями. До этого их тщательно проверяли на наличие задолженностей, нарушений, а также имеются ли в их наличии необходимые сертификаты. В результате были выбраны "Хелми", "ЮниЛаб" и "РЖД Медицина". Они оказали медико-социальную помощь 240 гражданам от 65 лет и старше, уточнила Оськина.

В 2021 году был проведен новый отбор. "Хелми" и "ЮниЛаб" подтвердили свой статус, теперь им предстоит оказать помощь 82 пожилым людям. "Это постоянное медицинское сопровождение. То есть не просто пришли, измерили давление и ушли, а постоянно ставят капельницы, следят за образованием пролежней у пожилых людей", — пояснила министр.

В текущем году на данные цели направили 24 млн рублей, хотя край рассчитывал изначально на большую сумму. Оптимизация финансирования связана с пандемией.