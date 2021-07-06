Начальника отдела бийского предприятия осудили за невыполнение правил техники безопасности

Начальника отдела одного из предприятий Бийска осудили за нарушение правил техники безопасности при проведении строительных и иных работ, которые по неосторожности привели к гибели человека. 53-летний мужчина поручил сотрудникам распаковать водопроводно-канализационное оборудование и подготовить его к переноске, но не озаботился об ограждении рабочих мест, которые находились на высоте.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в январе 2020 года начальник дал указание рабочим, которые работали на участке, не имеющем страховочных и сигнальных ограждений.

"Осуществляя работы на потолочном перекрытии строительного объекта, один из рабочих наступил на утеплитель, под которым находилось технологическое отверстие. Под его весом утеплитель проломился, и мужчина упал с высоты более 3 метров, ударившись головой и различными частями тела о бетонные конструкции. Через несколько дней потерпевший скончался в медицинском учреждении от закрытой черепно-мозговой травмы", – сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе предварительного следствия мужчина не признал своей вины. Следствию удалось собрать достаточные доказательства и суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.