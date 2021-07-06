Замглавы администрации одного из районов Алтайского края осудят за халатность

Первого замглавы администрации Михайловского района по ЖКХ осудят за халатность. Мужчина не провел проверку о состоянии произрастающих деревьев возле дороги и не утвердил аварийно-опасные участки дорого, из-за чего в августе 2020 года опасное дерево рухнуло на 12-летнюю девочку на велосипеде.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в обязанности начальника управления по ЖКХ входил контроль за содержанием озелененных территорий. В результате халатные действия повлекли за собой инцидент, в ходе которого 12-летняя девочка получила тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на имущество должностного лица был наложен арест на сумму около 450 тысяч рублей.