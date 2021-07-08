Бийчанин хотел купить надувную лодку и отдал деньги мошеннику

Житель Бийска стал жертвой мошенника при попытке приобрести надувную лодку. Мужчина обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

32-летний любитель активного отдыха нашел объявление с привлекательной ценой в интернете и связался с продавцом.

"За товар он перечислил почти 24 тысячи рублей. Но прокатиться с ветерком на новом плавсредстве жителю наукограда так и не удалось, товар не пришел. После этого бийчанин обратился в полицию", — говорится в сообщении.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".