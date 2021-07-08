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Бийчанин хотел купить надувную лодку и отдал деньги мошеннику

, ИА "Амител"
Житель наукограда лишился 24 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Бийска стал жертвой мошенника при попытке приобрести надувную лодку. Мужчина обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

32-летний любитель активного отдыха нашел объявление с привлекательной ценой в интернете и связался с продавцом.

"За товар он перечислил почти 24 тысячи рублей. Но прокатиться с ветерком на новом плавсредстве жителю наукограда так и не удалось, товар не пришел. После этого бийчанин обратился в полицию", — говорится в сообщении.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

8.07.2021 15:39
- гость -

Хотел надуть лодку, а надули его

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