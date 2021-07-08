Жительницу Алтайского края осудили за то, что она спустила собаку на полицейского

Жительницу Заринска осудили за то, что она натравила собаку на полицейского. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции по СФО.

Правоохранители получили сообщение о краже дизельного топлива на одном из предприятий. Они пришли к работнику этого предприятия, чтобы провести осмотр, но хозяин дома и его супруга попытались помешать полицейским.

Женщина сняла с привязи дворовую собаку и натравила ее на одного из офицеров полиции. В результате нападения сотрудник транспортной полиции получил рваные раны правой голени.

В отношении хозяйки дома возбудили уголовное дело. Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно.