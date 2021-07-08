Алтайский бизнесмен поставлял "липовое" молоко в учреждения для детей и инвалидов

В Алтайском крае будут судить предпринимателя из Бийска, который поставлял фальсифицированное молоко в бюджетные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, с июня 2018 года по август 2020-го мужчина, являясь директором двух компаний, выигравших аукцион на поставку продуктов питания, занимался хищением.

"Под видом качественного сертифицированного молока он поставлял в социальные учреждения, среди которых были специализированные учреждения для детей и инвалидов, фальсифицированную продукцию с жирами немолочного происхождения", — говорится в сообщении.

В результате учреждения понесли ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. Против директора завели уголовное дело о мошенничестве. Материалы дела уже передали в суд на рассмотрение.