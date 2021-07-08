Алтайский бизнесмен поставлял "липовое" молоко в учреждения для детей и инвалидов

В Алтайском крае будут судить предпринимателя из Бийска, который поставлял фальсифицированное молоко в бюджетные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, с июня 2018 года по август 2020-го мужчина, являясь директором двух компаний, выигравших аукцион на поставку продуктов питания, занимался хищением.
"Под видом качественного сертифицированного молока он поставлял в социальные учреждения, среди которых были специализированные учреждения для детей и инвалидов, фальсифицированную продукцию с жирами немолочного происхождения", — говорится в сообщении.
В результате учреждения понесли ущерб на сумму более 3,5 млн рублей. Против директора завели уголовное дело о мошенничестве. Материалы дела уже передали в суд на рассмотрение.
Комментарии
в чан их с дерьмом
А как иначе? Выигрывает аукцион тот, кто предложит дешевле. А почему натуральное должно быть дешевле?
Помниться сказка стих С Михалкова про одну шкуру и семь шапок из неё.
Уже бы расстрел организовали для подобных деятелей.
3 , 5 ляма, не очём, там деньги круче крутятся, 2 года условно дадут, 100 пудов!!!
Он сейчас под другим названием продолжает то же самое делать!!!
вот, что ввели - аукционы, тендеры, котировки - то и получили.. столько схем мутных, только для своих - похоже на перераздел рынков, в 90-е своими методами, сейчас своими..
где-то не откатил директор просто или показательно его..