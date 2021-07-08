Алтайский эксперт прокомментировал статью о вакцине "Спутник V" в британском журнале

Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко прокомментировал статью о российской вакцине против коронавируса "Спутник V" в журнале Nature. Согласно выводу британских ученых, препарат безопасен и эффективен.

В публикации представлен обзор информации об истории разработки и внедрении вакцины "Спутник V", результатах ее практического применения уже более чем в 60 странах мира. Данные в статье акцентированы на вопросах эффективности и безопасности российской вакцины, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".

"Данная публикация, безусловно, важна как для практического здравоохранения, так и общественности в целом. Информация в ней — это еще один весомый аргумент в пользу того, что в современной действительности во время пандемии Сovid-19 применение вакцины "Спутник V" – неотъемлемый, эффективный и безопасный инструмент противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2. Это инструмент для сохранения здоровья и жизни", — подчеркнул эксперт.

Шевченко также отметил, что существует достаточно большой опыт применения "Спутника" и есть реальный и позитивный результат среди привитых.

"К сожалению, еще немало тех, кто не доверяет специалистам из практического здравоохранения. Возможно, данная публикация в авторитетнейшем мировом журнале, с мнением, по сути, сторонних специалистов, поможет развеять сомнения и определиться с правильным выбором для сохранения своего здоровья и здоровья своих близких", – поясняет медик.

На сегодня российская вакцина применяется почти в 70 странах. К примеру, в Аргентине, Венесуэле и Турции только наращивают объёмы использования. Согласно публикации, неопубликованные данные, основанные на показаниях 3,8 млн россиян, вакцинированных двумя компонентами, также указали на 97,6% эффективности препарата. Цифры, изданные Министерством здравоохранения ОАЭ, основанные на данных 81 тыс. человек, указали на 97,8% эффективности предотвращения заболевания коронавирусом и 100% эффективности предотвращения тяжелого течения болезни.